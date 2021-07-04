Hayatını kaybedenler semahlar ve deyişlerle anıldı

Çorum olayları sırasında hayatını kaybedenler Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun düzenlediği etkinlikle anıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin bahçesinde yapılan etkinlik alanına “29 Mayıs-4 Temmuz 1980 Çorum’u unutmadık, unutturmayacağız” ve “Kardeşlerimiz için yastayız. Katliamlara karşı ayaktayız” pankartları asıldı.

Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Danışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Zeynel Özen, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, HDP İl Başkanı Şeref Karataş’ın yanısıra çok sayıda yurttaş katıldı.



Grup Günbakan konseri ile başlayan etkinlik daha sonra Hacı Bektaş Veli Vakfı Semah Grubu’nun semah gösterisi ile devam etti.

Sunuculuğunu Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Uğur Çınar’ın üstlendiği etkinlikte ilk olarak konuşmayı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz yaptı.

ÖKER’DEN BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Daha sonra açık kürsü kısmında söz alan Turgut Öker, olayları gerçekleştiren zihniyetlerin bugün hala Türkiye’yi yönetmesine rağmen birlik oluşturabildiklerini vurguladı.

Emek ve demokrasi mücadelesi yürüten güçler olarak birlik olmaları gerektiğinin altını çizen Öker, “Birlik olamadığımızdan dolayı 30 yıl boyunca Çorum şehitlerimizi anma etkinliği yapamadık. Bundan 11 yıl önce az sayıda insanla başladığımız etkinlikler bugün görüyoruz ki en azından bir araya gelebiliyoruz” diye konuştu.



“ALEVİ TOPLUMU HER ZAMAN

DEMOKRASİDEN YANA OLDU”

Daha sonra söz alan CHP Milletvekili Orhan Sarıbal da “Kendimize şu soruları sormalıyız; Neden? Niçin? Amaçları ne? Eğer bu sorulara bir cevap verebilirsek, kafamızı kuma gömmeden, kapitalistlerin sermaye çarkına girmeden o zaman direniyoruz demektir. Niçin yaptılar? Çünkü Alevi toplumu demokrasiden, özgürlüklerden, barıştan yanadır. Alevi toplumu ‘Önce insan’ diyor. Egemenler toplumların değerlerine göre hareket ederler. Bu toplumun da en önemli değeri inançları ve kimlikleridir. Her gelen iktidar toplumu ayrıştırmanın yolunu bu iki temel nokta üzerinden götürmüştür. O koltuğu tutabilmek için toplumu birbirinden ayrıştırmıştır. ‘Ya benim gibi düşünecek rahat edeceksin. Ya da seni katlederim’ anlayışı üzerinden yürümüştür. Onun için bu katliamların hepsinin hesabı verilebilseydi bu katliamların hiçbirisi olmazdı” ifadelerini kullandı.



“YÜZLEŞMEMİZ GEREKİYOR”

Son olarak söz alan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise, hakim sınıflar tarafından Türkiye’nin farklı kesimlerine katliamlar gerçekleştirildiğini hatırlattı. “Unutmamalıyız ki tarihte biz değil onlar yargılanacak” diyen Geçmez, “Bedenimiz yorulsa da dilimiz asla barışı, kardeşliği, birlikte yaşamayı söylemekten vazgeçmemeli. Birlikte yaşamak için bir yüzleşme gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Türkiye’nin her yerinde elimizi vicdanımıza koyacağız ‘her dilin, dinin, ırkın, cinsiyetin buranın olduğunu’ savunacağız. Bunu gerçekleştirdiğimiz anda emin olun ki o zaman birlikte yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“YARGILAMALAR YENİDEN BAŞLATILMALI

BARIŞ VE KARDEŞLİK ANITI YAPILMALI”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Basın Sözcüsü Avukat Ahmet Özdel de, yargılamalarının yeniden başlatılması ve Kadeş Barış Meydanı’nda bir barış anıtı açılması yönündeki taleplerini yineledi.

Bu arada Çorum olaylarında katledilen Mustafa Tahtasız’ın eşi Solmaz Tahtasız da dosyanın tozlu raflardan indirilerek, yargılamanın yeniden başlatılmasını istedi.

Konuşmaların ardından Haluk Tolga İlhan konseri ile etkinlik son buldu. (Taner ŞİMŞEK)