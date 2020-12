“Hayatın kenarında bırakmayın, hayata katın”

Kabakçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Sosyal yaşamda, iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan engellilerin farkına varmamız, onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerek. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hatırlayarak, sosyal medyadan birkaç paylaşım yaparak değil; yaşamın her alanında onların sorunlarına çözüm üretebilmek için uğraşmalı ve hayatın kenarında bırakmamalıyız.

Engelli asansörleri, engelli olmayanlar tarafından kullanıldığı için engelli bireyler bu asansörlere binmekte zorlanıyor.

Engelli araç park yerlerine, engelli olmayanlar tarafından araç park edilebiliyor.

Engelliler için yapılan yollara özen gösterilmediği için, kolaylıktan ziyade zorluklar oluşabiliyor.

Kaldırımlarda engelli rampalarının önlerine araç çekildiği için, engelli bireyler kaldırımdan inerken zorlanabiliyor.

Engelli olmak tercih değil, bir sonuç. Doğuştan olabileceği gibi sonradan kaza, hastalık vb. durumlarla da oluşabilir. Bu nedenle hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için her gün birlikte çalışalım. Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

Çorum Şubesi Altı Nokta Körler Derneği olarak bugün için covid-19 nedeni ile bir etkinlik gerçekleştiremiyoruz ama en içten duygularla bugünü kutluyoruz. Geçtiğimiz şu zor dönemde hepimiz evde kalmanın ne kadar zor bir süreç olduğunu anladık engelli bireylerin bu süreci daha zor geçirdiğini tahmin edebiliyoruz bu süreçte evde olan engelli bireylere desteklerimizi esirgemeyelim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.” (Haber Merkezi)