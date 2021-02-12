“Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yoktur”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyet, akülü sandalye ve tekerlekli sandalye ile kavuşturarak hayır duasını aldılar.

Son zamanlarda özellikle de maddi durumu iyi olmadığı için akülü ve tekerlekli sandalye alamayan engellilerin bu sıkıntıları ile yakından ilgilenen ve gelen tüm talepleri de yerine getirmek konusunda hassasiyet gösteren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 2. Sokakta ikamet eden İsmet Bağcı’nın tekerlekli sandalye, Kale Mahallesi Zafer 1. Cadde’de ikamet eden Veli Gezer’e akülü sandalye ve Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 11. Cadde de ikamet eden Mevlüde Demirkan’a ihtiyaçları iletildi.

TBMM’de devam eden genel kurulu toplantıları ve teşkilat çalışmaları nedeniyle Ankara’da ve diğer illerde bulunan Milletvekili Ceylan, akülü sandalye ve tekerlekli sandalyelerin Mevlüde Demirkan, İsmet Bağcı ve Veli Gezer’e iletilmesini sağladı. Ceylan ve Ahlatcı tarafından temin edilen akülü sandalye ve tekerlekli sandalyeler Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ve Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker ile birlikte evinde ziyaret edilerek teslim edildi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mevlüde Demirkan, İsmet Bağcı ve Veli Gezer ile Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı telefonla görüntülü olarak görüştürdü. Milletvekili Ceylan, Veli Gezer’e akülü sandalyesini, Mevlüde Demirkan’a ve İsmet Bağcı’ya tekerlekli sandalyelerini güle güle kullanmasını dilerken, “Allah, Şâfî ismiyle Şifa versin. Sizlere Hayırlı, sağlıklı ve sıhhatli uzun ömür versin. Bir an önce sağlığınıza kavuşursunuz” dedi.

Ziyarette İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise, “Hayatlarını kolaylaştıracağına inandığımız tekerlekli sandalyeleri büyüklerimize hediye ettik. Gayemiz değerli büyüklerimizin dualarında yer almak ve onlara karşı bir nebze olsun evlatlık görevimizi yerine getirmek. Rabbim onların dualarıyla gücümüze güç katmayı nasip etsin, yüzlerindeki gülücüğü daim etsin” dedi.

(Haber Merkezi)