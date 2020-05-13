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Hayati Çam’ın acı günü

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikası (BASK) Çorum İl Temsilcisi, Bilardo İl Hakem Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mahalli İdareler Şefi Hayati Çam’ın annesi vefat etti.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:05
Hayati Çam’ın acı günü

Merhumenin cenazesi bugün sabah saatlerinde Çorum Özel Hastanesi morgundan alındıktan sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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