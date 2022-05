Hayati Çam: “Toplu sözleşme her yıl yapılmalıdır”

Şimdiden 2022 yılının ikinci yarısı ve 2023 yılında alınacak artışların enflasyon karşısında ezildiğini belirten ve konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Hayati Çam, toplu sözleşmenin her yıl yapılması gerektiğini açıkladı.

Hayati Çam açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “2021 Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmelerde sayın bakanın da ifadesiyle 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %9'du. Gelinen noktada sadece dört aylık enflasyon %31.7 olmuştur. Kaldı ki bu da sahadaki gerçeklerle uyuşmayan TUİK enflasyonuna göredir.

Toplu sözleşmenin öngörülemeyen iki yıl için yapılması kamu çalışanları ve emeklilerini her defasında mağdur etmiştir. Şimdiden 2022'nin ikinci yarısında ve 2023 yılında alınacak artışlar enflasyon karşısında ezilmiştir. 4 milyon memur ve 2 milyona yakın emeklisini, aileleri ile birlikte 20 milyondan fazla kişiyi doğrudan ilgilendiren toplu sözleşmeler artık HER YIL yapılmalıdır”

(Volkan SINAYUÇ)