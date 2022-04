Hayati Çam; “Memur ve emekli alacaklı”

Bağımsız araştırma grubu olan ENAGRUP (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre Şubat ayı enflasyonunun yüzde 11.93, Aralık ayına göre ise yılın ilk üç aylık enflasyonunun ise yüzde 35.7 olduğunu dile getiren Çam; “2022 yılının ilk üç ayında; yılın ilk altı ayı için verilen % 7.5 oranındaki artışın üç katından fazlası erimiş, memur ve emeklileri % 15.31 alacaklı hale gelmiştir. Açıklanan bu oran vatandaşın günlük hayatta bizzat yaşadığı, eşine ve çocuklarına ve varsa diğer aile fertlerine karşı mahcup ve çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu değil TÜİK’in açıkladığı ısmarlama enflasyonu göstermektedir” dedi.

Türk-İş’e göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının Mart ayı için 4 bin 928 TL ve yoksulluk sınırı ise 16 bin 52 T’ye yükseldiğini belirterek asgari ücretin 4 bin 253,40 TL olmasına rağmen bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin ise 6 bin 474 TL olduğunu dile getirdi.

Emeklilerin tamamına yakınının açlık sınırı altında aylık aldığını; memurların tamamına yakınının ise yoksulluk sınırının altında maaşa talim etmek zorunda kaldığını bildiren BASK İl Temsilcisi Çam; “Bu durumda memur ve emeklilerinin aile sorumluluklarını yerine getirebilmeleri mümkün değildir. Açıklanan resmi ve gayrı resmi rakamlar vatandaşların gerçek hayatta karşılaştıkları geçim sorununun büyüklüğünü yeterince açıklamaktadır. Her ay değil her an temel tüketim maddelerinin fiyatları artmakta, buna karşılık satınalma gücünü kaybeden memur ve emekli 6 ay beklemek zorunda kalmaktadır. Hükumet piyasada yaptığı güncellemeleri memur ve emekli aylıklarına da yapmalı, birikmiş enflasyon kayıpları EK DÜZENLEME ile ödenmeli, enflasyon kayıpları aylık (eşel-mobil) karşılanmalıdır” şeklinde konuştu.

