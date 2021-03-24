Hayati Çam anjiyo oldu

BASK İl Temsilcisi Hayati Çam, geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo oldu.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları (BASK) Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, dün geçirdiği rahatsızlık sonucu gittiği Çorum Özel Hastanesi'nde yapılan tahlil ve testlerin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilerek anjiyo oldu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mucahit Yetim tarafından anjiyo edilen Hayati Çam'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde dinleneceği öğrenildi.

(Haber Merkezi)

