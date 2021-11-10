“Hayatı boyunca aydınlanma ve bilimden yana tutum aldı”

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün bizlere emanet bıraktığı demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bütün değer ve kurumlarıyla yaşatmak zorundayız” dedi.

Emperyalizme karşı yürütülen tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesinin önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün ölümünün üzerinden 83 yıl geçtiğini belirten Beyaz, “Emperyalizme karşı verilen mücadelenin başarıyla sonuçlanmasıyla kurulan ve Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet; demokrasi, özgürlük, bağımsızlık, adalet, hukuk devleti, eşitlik, akıl, bilim, barış, devrim ve antiemperyalizm sözcükleriyle özetlenebilir.” dedi

“10 Kasım 1938’den bugüne dünya üzerinde yaşanan gerginlikler, çatışma ve savaşlarda dökülen kan ve dünya üzerinde açlık ve yoksulluğu önlemek amacıyla harcanması gereken kaynakların büyük kısmının silahlanmaya ayrılması; Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünün ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu göstermektedir” diyen Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Eğitim başta olmak üzere toplumsal yaşamın bütün alanlarının antidemokratik baskıcı ve otoriter uygulamalarla kuşatma altına alınmak istenmektedir.

Siyasi iktidarlar tarafından sürekli bilimin ve bilimsel eğitimin hedef konulması, eğitimin bilimsellikten uzaklaşması, bu doğrultudaki politika ve uygulamaların günlük hayata geçirilmesi, bilime ve insanlığın ortak evrensel değerlerine karşı düşmanca tutumlar sürerken, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınına karşı mücadele bilimin ve bilimsel araştırmaların olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Son yıllarda ırkçı-gerici politikalar hızla artarken, özellikle çocuk ve kadın haklarına yönelik yoğun bir saldırı dalgası yaşanmaktadır.

Bizler ülkemiz halkları arasındaki eşit, özgür, demokratik koşullar altında yaşamayı, dayanışmayı, sevgi ve saygıyı koruyarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün bizlere emanet bıraktığı demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bütün değer ve kurumlarıyla yaşatmak zorundayız. Hayatı boyunca aydınlanmadan ve bilimden yana tutum alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83.yılında saygıyla anıyoruz.” (Haber Merkezi)



