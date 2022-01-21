“Hayata ümitle bakın”

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci döneminin Çorum’da 455 okulda 88.905 öğrenci ve 7147 öğretmenle tamamladığını belirten Kodek, “Öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, sevgili öğrencilerimizi güçlü yarınlara hazırlayan öğretmen ve velilerimizi özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Sevgili öğrencilerimiz, sizler ülkemizin geleceği, evimizin neşesi, milletimizin saygın birer ferdisiniz. Aldığınız karne sadece dönem boyunca yaptığınız çalışmaların ve sergilediğiniz çabanın bir belgesidir. Önemli olan yarınlara hazırlandığınız bu günlerde eksiklerinizi görmeniz ve çalışmaya devam etmenizdir. Çalışmalarınızın karşılığı olan karne heyecanınızı ben de paylaşıyor, sizlerle birlikte aynı sevinci yaşıyorum” dedi.

Okulların bir hayat sahnesi olduğunu, hayat okulu içerisinde başarılar kadar başarısızlıkların da bulunduğunu kaydeden Kodek, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Çalışmak ve hayata ümitle bakmak, insanın en büyük hazinesidir. Sizlerin de bu anlayış doğrultusunda merak ve yaratıcılığınızla geleceğe hazırlanacağınızı ümit ediyorum.

2021-2022 eğitim öğretim yılının bu dönemi içindeki çalışmalarını güzel bir karne ile taçlandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyor; sorumluluk duygusuyla, salgın döneminde kararlılıkla evlatlarımıza koşan, öğrencilerimizin kültürle, bilimle, sanatla daha da önemlisi benlikleriyle aralarında sağlıklı bağlar kurmaları için hep beraber çalışan değerli öğretmen ve idarecilerimi tebrik ediyorum. Ayrıca okullarımızda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli olabilmesi için, çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına fedakârca destek olarak yılı boyunca okullarımız ile iş birliği içerisinde bulunan kıymetli velilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dinlenmiş olarak ikinci dönemde tekrar buluşmak dileğiyle, iyi tatiller.” (Haber Merkezi)

