Çorum Belediyesi’nin düzenlediği Hayati İnanç “Şiir ve Söyleşi” programı önceki akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda salon dolup taştı.

Çorum’da kültür ve sanat hayatının gelişmesine yönelik pek çok etkinliğe imza atan Çorum Belediyesi, yeni yılda da önemli kültür-sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Sohbet ve şiirleriyle pek çok insanın beğenisini kazanan yazar Hayati İnanç, “Hayata Şiirden Bakmak” adlı şiir ve söyleşi programıyla Çorumlularla buluştu.

Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri de katıldı. Şiirle birlikte divan edebiyatından örnekler veren ünlü yazar Hayati İnanç, gönüllere hitap eden konuşmasıyla salonu dolduran vatandaşları mest etti.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hayati İnanç’a teşekkür ederek hediye takdim etti.



(Volkan SINAYUÇ)

