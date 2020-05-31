Hayata dönüşte 2. aşama başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında açıkladığı ikinci normalleşme süreci bugün resmen başlayacak. Buna göre bugünden itibaren restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca, spor salonları, müze, ören yerleri, dinlenme tesisleri, plajlar, hayvan satış yerleri, kreşler ve bakımevleri, sürücü kursları ve benzeri kurslar, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları, konserler, müze ve örenyerleri, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başlayacak.

Eğlence mekanları ile nargile satışı yapılan yerlerin kapsam dışında tutulduğu hayata dönüşün ikinci adımı kapsamında hipodrumlar ise 10 Haziran’dan sonra faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ve şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırılırken, idari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli de bugünden itibaren normal mesaiye başlayacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabileceği süreçte, 0-18 yaş arası çocuk ve gençler Çarşamba ile Cuma günleri, 65 yaş üzeri kişiler ise Pazar günleri sokağa çıkabilecek.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” kapsamına alınan yeni korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrolü normalleşme süreci aşamasın kapsamında bugün faaliyete yeniden başlayacak olan restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemlerle ilgili de rehber yayımlandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının bugünden itibaren yeniden açılacağını duyurarak özel öğretim kurslarının uzaktan eğitime devam edeceğini, rehabilitasyon merkezlerine ilişkin talepleri de alarak bu konuda çalışmalara devam edildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, 81 ile gönderilen yazıda anaokulu, anasınıfı ve kurslarda uygulanacak hijyen kurallarının detaylarını da paylaştı.

(Haber Merkezi)