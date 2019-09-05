Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100278
ALTIN
277.723
DOLAR
5.6910
STERLİN
7.0125
EURO
6.2838

“Hayat görmekle başlar”

Başak Optik sahibi Mustafa Yıldırım, yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlanıldığını belirterek, “Gözlerimiz beynimizin bir uzantısı gibi çalışır. Dünyaya açılan penceremizdir, hayatı gözlerimizle algılarız. Gözlük çocuklarımızın gözünü dünyaya açabilir” dedi.

“Hayat görmekle başlar”

Başak Optik sahibi Mustafa Yıldırım, yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlanıldığını belirterek, “Gözlerimiz beynimizin bir uzantısı gibi çalışır. Dünyaya açılan penceremizdir, hayatı gözlerimizle algılarız. Gözlük çocuklarımızın gözünü dünyaya açabilir” dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 23:17
“Hayat görmekle başlar”

Başak Optik sahibi Mustafa Yıldırım, yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlanıldığını belirterek, “Gözlerimiz beynimizin bir uzantısı gibi çalışır. Dünyaya açılan penceremizdir, hayatı gözlerimizle algılarız. Gözlük çocuklarımızın gözünü dünyaya açabilir” dedi.

Öğrendiklerimizin büyük bir kısmını gördüklerimiz sayesinde gözlerimizle elde ettiğimizi kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

“Görmeyen çocuk öğrenemez, okul çağı gelişme dönemidir, bu süreçten başarılı çıkabilmenin en temel şartı sağlıklı olmasıdır, özellikle görmesi teşhis ve tedavi edilirse okul başarısı artar. Net göremeyen çocuk hırçın, özgüveni zayıf, derslerinde başarısız olur. Yeterli görme olmadan eğitim ve öğretim olmaz.

Çocuklar televizyonu yakından izliyorsa, bilgisayara yakından bakıyorsa, gözlerini kısarak bakıyorsa, okuduğu yeri kaçırıyorsa, okuduğu yerde parmağını kullanıyorsa, dikkatini veremiyorsa, başını bir yana eğerek bakıyorsa, sık sık gözlerini kaşıyorsa, ailede gözlük kullanan veya göz hastalığı olan birisi varsa mutlaka bir göz doktoruna gitmesi gerekir.

Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların sağlıklı ve başarılı olmaları dünyanın güzelliklerini ve en önemlisi farkı sizinle görmeleri en doğal haklarıdır.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Çorum’u sinek bastı
Çorum’u sinek bastı
Başarıya ödül
Başarıya ödül
Anne-çocuk sağlığı bilgilendirmesi yapıldı
Anne-çocuk sağlığı bilgilendirmesi yapıldı
Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor
Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor
Araba fiyatına güvercin
Araba fiyatına güvercin

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim