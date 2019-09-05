“Hayat görmekle başlar”

Başak Optik sahibi Mustafa Yıldırım, yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlanıldığını belirterek, “Gözlerimiz beynimizin bir uzantısı gibi çalışır. Dünyaya açılan penceremizdir, hayatı gözlerimizle algılarız. Gözlük çocuklarımızın gözünü dünyaya açabilir” dedi.

Öğrendiklerimizin büyük bir kısmını gördüklerimiz sayesinde gözlerimizle elde ettiğimizi kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

“Görmeyen çocuk öğrenemez, okul çağı gelişme dönemidir, bu süreçten başarılı çıkabilmenin en temel şartı sağlıklı olmasıdır, özellikle görmesi teşhis ve tedavi edilirse okul başarısı artar. Net göremeyen çocuk hırçın, özgüveni zayıf, derslerinde başarısız olur. Yeterli görme olmadan eğitim ve öğretim olmaz.

Çocuklar televizyonu yakından izliyorsa, bilgisayara yakından bakıyorsa, gözlerini kısarak bakıyorsa, okuduğu yeri kaçırıyorsa, okuduğu yerde parmağını kullanıyorsa, dikkatini veremiyorsa, başını bir yana eğerek bakıyorsa, sık sık gözlerini kaşıyorsa, ailede gözlük kullanan veya göz hastalığı olan birisi varsa mutlaka bir göz doktoruna gitmesi gerekir.

Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların sağlıklı ve başarılı olmaları dünyanın güzelliklerini ve en önemlisi farkı sizinle görmeleri en doğal haklarıdır.” (Haber Merkezi)