“Hayat Boyu Öğrenme MEB’in dışa açılan penceresi”

Toplantıda Çorum Halk Eğitim Merkezlerinin pandemi döneminde yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Büyük, “Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü MEB'in dışarı açılan bir penceresidir. Buraları herkesi kuşatacak bir yapıya dönüştürmeliyiz. Bizim hizmet alanımız okul öncesinden 90 yaşına kadar geniş bir yelpazeye sahip. Fiziki durumu müsait olan her okulda vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda kurslar açılarak, vatandaşımızın ayağına kadar hizmet götüreceğiz” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Çorum il ve ilçe halk eğitim merkezleri olarak 350 bin adet maske ürettiklerini ve süreç içerisinde çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)