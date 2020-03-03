Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı

Çorum genelinde hayat boyu öğrenme ihtiyaçları ve sorunlarının tespit edildiği toplantıda; ilimizde Hayat Boyu Öğrenme müdürlüğü tarafından düzenlenen Genel ve Mesleki Kurslar, Okuma-Yazma Kursları, Yabancı Uyruklu Kişilere Yönelik Açılan Türkçe Okuma-Yazma Kursları, Yabancı Uyruklu Kişilere Yönelik Açılan Genel ve Mesleki Kurslar, Çorum Geneli İş Birliği Belgesi İle Açılan Kurslar ile Yerel Düzeyde Resmi ve Özel Kurum, ve Sivil Toplum Kuruluşlarla Yapılan İşbirliği Protokolleri kapsamında açılan kurslar hakkında genel değerlendirme yapılarak aksayan kısımlar görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, toplantıda yaptığı açıklama ile öğrenciler ve vatandaşlar için açılan bu kursların planlamasının yapıldığını ve tek gayelerinin ülkeye hizmet olduğunu dile getirdi.

(Aliye ÖNCEL)