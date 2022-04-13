“Hayat bir bisiklettir, denge için sürekli pedal çevirmek gerekir”

Derginin Editörü, Psikolojik Danışman Banu Özdil Yücel, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a ilk sayıyı verdi.

Banu Özdil Yücel, dergideki sunuş yazısında, Einstein’ın “Hayat bir bisiklet gibidir, dengeyi kaybetmemek için hep pedal çevirmek, hep ilerlemek gerekir” sözünü hatırlatarak şöyle diyor:

“İlerlemeyi; bulunduğumuz yerden daha ileri bir noktaya ulaşmak olarak tanımlarsak, ‘İlvanlım’ dergisinin çıkış amacını da doğru tasvir etmiş oluruz.”

Banu Özdil Yücel, İlvanlım dergisinin ilk sayısını Mehmet Yolyapar’a armağan etti.

(Taner ŞİMŞEK)