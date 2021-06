Hayallerini, ilmek ilmek işleyerek gerçekleştirdi

Aslen Samsunlu olan, evlendikten sonra eşiyle birlikte Çorum’a yerleşen bir çocuk annesi 48 yaşındaki Emine Berna Akıncı, “Tasarım ve örgü işlerini her zaman çok sevmişimdir. Hobi olarak yaptığım bu işten zamanla para kazanmaya başladım. Daha sonra aslında örgü örmenin insanlara terapi gibi geldiğini gördüm. Bu nedenle kurs vermeye başladım. Şimdilerde 30 kursiyerim var” dedi.

Çorum Mikrofinans Şubesi ile 2014 yılında arkadaş aracılığıyla tanıştığını kaydeden Akıncı, “Grubumu oluşturup gerekli şartları yerine getirip başvurumu yaptım. İlk kredim olan 700 lira ile dükkânıma ip aldım daha sonra temel kredimin yanında ayrıca destek kredisi olan girişimci kredisini aldım. Aldığım her kredi ile dükkânıma daha çok ürün getirip daha fazla gelir elde ettim. Hem ürünlerimi satıyor hem de sevdiğim örgü işimi başkalarına öğreterek daha mutlu oluyorum. Mikrokredi ile yoluma 8 yıldır devam ediyorum” şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar yaklaşık 50 bin lira kredi kullandığını belirten Akıncı, “Bu krediler her zaman farklı bir hayalimi gerçekleştirmeme yaradı. Hatta bununla ilgili sizlerle bir hayalimi paylaşmak istiyorum. Çok yakın zamanda 5 bin lira kredi çekip işimle ilgili malzeme aldım sonrasında kursiyerlerime daha iyi bir eğitim vermek için İstanbul Yeditepe Üniversitesi Aile Danışmanlığı ve Terapistliği sertifikası almak için başvurdum. Şimdi 5.5 aylık bir eğitimim var bunun sonucu bu unvanı alabileceğim. Bu da benim başka bir hayalimdi. Her zaman ileri gitmek umutları ilmek ilmek işlemek hayata bakış açım oldu.

Bu konuda benden hiçbir zaman emeğini esirgemeyen kurum çalışanlarına şükranlarımı iletmek istiyorum.

Her kadın kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmalı bunun yolu da mutlaka mikro krediden geçmeli” dedi. (Haber Merkezi)