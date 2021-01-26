Hayallerinden ve haklarını istemekten asla vazgeçme!

Bir süre Çorum’da da görev yapmış olan Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde görev yaptığı yılları hatırlatarak, “18 yıl beklemiştim, bana kısmet olmadı. Yozgatlı hemşehrilerime hayırlı olsun. Darısı Çorum’a” diye mesaj attı.

Çorumlu hemşehrilerim ise, sosyal medyada hayal kırıklıklarını dile getiriyorlar, umutsuzca, “Nerde Çorum’un demiryolu, havalimanı?” şeklinde serzenişte bulunuyorlar. Öylesine haklılar ki…Çorum’un “üvey evlat” muamelesi gördüğü öylesine açık bir gerçek ki…

Ankara-Sivas YHT Projesi elbette çok doğru, çok önemli. Ama, Ankara’yı Çorum üzerinden Samsun’a bağlayacak proje önemsiz mi? Neden bu kadar yavaş ilerliyor? Çorumlular, 1900’lerin başından beri tren hayali kuruyorlar. “Asırlık hayal” diye yazıyorduk, artık asrı da çok geçti.

Havalimanı da az değil, en az kırk yıllık hayal…Üstelik devletin başlayıp yarım bıraktığı bir havalimanı inşaatı da var. Verimli işletilemeyeceği peşinen belli olan yerlere havalimanları yapılıyor da, “sanayi kenti” olma yolundaki, ihracatın süper ligine çıkmış Çorum’a neden çok görülüyor?

Yakın geçmişte, içimizden birileri taş koymuş olsa da, Çorum artık, sanayileşme sürecini tamamlayabilmenin, hava ulaşımıyla mümkün olabileceği görüşünde -“oy çokluğuyla” diyelim- birleşmiş durumda. Ve umutla, iki dudak arasından çıkacak müjdeyi bekleyip duruyor.

Beklerken, Çorumlu hemşehrilerime de hitap etmek istiyorum. Anadolu’nun en dikkat çekici, hayranlık uyandıran sanayileşme hamlelerinden birini başlatarak bu kenti “Anadolu Kaplanı” yapan ve Çorum’un makûs kaderini değiştiren sizlersiniz. Sizlerin içinizden çıkan atılımcılar, girişimciler.

İlerlemekten vazgeçip burada duracaksak eğer, duraklamanın ardından gerileme devrinin geleceğini ve Çorum’un dinamizmini kaybetmiş bir emekli kentine dönüşeceğini de çok iyi biliyoruz. İşte bu, geleceğe, torunlarımıza “yaşanır bir Çorum” bırakamamak demektir. Adeta ihanet gibi…

Onun için, ne kadar içimiz burkulsa da, karamsarlık içine düşsek de, yıkılmayıp ayakta kalmak zorundayız. Havalimanı, YHT projesinin hızlandırılması, söz verilen sağlık yatırımlarının bir an önce gerçekleştirilmesi…Konjonktür gereği sıkıntıya düşen sektörlerin ve işletmelerin desteklenmesi…

Hemşehrilerim! Beklentilerimizi ifade etmeye, hak ettiğimiz yatırım ve hizmetleri haykırarak istemeye devam etmeliyiz. Hayallerimizden vazgeçmemeliyiz. Ben böyle yapacağım. Şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da Çorum için, Çorumlu için mücadeleye devam!... Desteğiniz gücümüzü artıracaktır. Lütfen, birlikte yürüyelim.