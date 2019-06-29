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“Hayallerimizin gerçekleşmesine vesile olacaktır”

Ankara’da faaliyet gösteren Vakıf 19’un Başkanı Alper Bilan, Volkswagen yatırımının Çorum için milat olacağını belirterek, bu konuda herkesin seferber olması gerektiğini söyledi.

“Hayallerimizin gerçekleşmesine vesile olacaktır”

Ankara’da faaliyet gösteren Vakıf 19’un Başkanı Alper Bilan, Volkswagen yatırımının Çorum için milat olacağını belirterek, bu konuda herkesin seferber olması gerektiğini söyledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:07
“Hayallerimizin gerçekleşmesine vesile olacaktır”

Alper Bilan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Uzun süredir Çorum ilinin görmüş olduğu üvey evlat muamelesi, biliyorum ki tüm Çorumluların zoruna gitmektedir.

Çorumluların bütün taleplerinin reddedilmesi son derece yanlıştır. Bunun en son örneğini Volkswagen fabrikasının Çorum’a getirilmesi meselesinde yaşıyoruz.

Bu fabrikanın Çorum’a gelişinin bir milat olacağı bilinmelidir. Çorum ekonomisine ve sosyal yaşamına son derece büyük katkılar sağlayacak bir projedir.

Bütün bir şehir olarak Valimiz, Belediye Başkanımız, eski-yeni, sağcı-solcu, muhafazakâr tüm milletvekilleri Ankara’yı da ikna etmek için seferber olmalıdır.

Bu fabrika binlerce kişi için istihdam demektir. Son derece prestijli bir yatırımdır. Hatta tek başına bir yatırım değil, başka yatırımlara da altyapı hazırlayacak bir projedir. Havalimanı, demiryolu, Çorumspor’un Süper Lig’e çıkması gibi hayallerimizin gerçekleşmesine vesile olacak bir yatırımdır.

Vakıf 19 olarak bu konuda her türlü desteğe hazırız. Başka Çorum yok.

Bu fırsatı da kaçırırsak, Çorum çok prestij kaybeder.”

(Haber Merkezi)

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