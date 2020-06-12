“Hayalimizi gençlerle beraber gerçekleştireceğiz”

Genel Başkan Baş’ın, “Devlet ve millet için hizmete hazırız”, diyerek ilk mesajını gençlere verdiğinin ifade edildiği açıklamada Bağımsız Türkiye Partisi’nin ilk seçimlerine 2002 yılında girdiği ve 2020 yılında BTP kadroları olarak 18 yıl önceki ruhtan hiçbir şey kaybetmeden çalışmaya devam edildiği vurgulandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Amerika’da yaşanan olayların doğru değerlendirilip sorunun temeline inmek gerektiğini, sorunun temelinde ekonomik ve adalet problemlerinin bulunduğunu belirttiğinin dile getirildiği açıklamada ayrıca özellikle ekonomik sorunlarla ilgili tek çözümün, bugüne kadar ifade ettiği gibi Milli Ekonomi Modeli olduğu, toplumsal olayların önüne geçebilecek tek projenin de Bağımsız Türkiye Partisi’nin programında da yer alan Vatandaşlık Maaşı Projesi olduğu anlatıldı.

Arka mahalle ve köylere sahip çıkacağız

Pandemi süresince insanların evden çıkmamasının ifade edildiği ancak ekonomik sorunların üstesinden nasıl gelineceğinin belirtilmediğinin ifade edildiği açıklamada Milli Ekonomi Modelinin gereği olan Vatandaşlık maaşı ile arka mahalle ve köylere sahip çıkılacağı belirtildi.

Kadına şiddetin de vatandaşlık maaşı ile sona erdirileceğinin anlatıldığı açıklamada “Ev Hanımı Meslek Maaşı” projesinin hayata geçmesi ile kadınlara güven tesis edileceği ayrıca kadınlara şiddet uygulayan ve kadınlara karşı hunharca hareket eden insanlara da gerekli adalet ve cezalandırmayı yapacak hukuk sisteminin sağlam bir zemine oturtulacağı kaydedildi.

Tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet diyerek bunun uğruna Türkiye’de vatandaşa adeta demokratik krallığı dikte eden anlayışın tek baro yerine ‘çoklu baro’ demeye başladığının belirtildiği açıklamada, Bağımsız Türkiye Partisi’nin tek baronun arkasında olduğu dile getirildi.

Açıklamada Genel Başkan Hüseyin Baş’ın ülke için kurulan hayallerin gençlerle beraber gerçekleştirileceği ifade edildi. (Haber Merkezi)