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Havuza düşen çocuk kurtarılamadı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evlerinin bahçesinde bulunan havuza düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 

Havuza düşen çocuk kurtarılamadı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evlerinin bahçesinde bulunan havuza düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 

13 Nisan 2020 Pazartesi 15:19
Havuza düşen çocuk kurtarılamadı

Olay ilçeye bağlı Gülderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaledere İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Hayrunnisa Körpe, dün akşam saatlerinde evin bahçesinde oynarken havuza düştü. Yakınları tarafından havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan minik kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Minik kızın cansız bedeni otopsi için morga alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 

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