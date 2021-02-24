“Havalimanı’nın mimarlık ve mühendislik hizmetleri bende”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, Çorum Havalimanı için “yap-işlet-devret” formülünü önermesi üzerine, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bunun için 100 milyon lira verebileceğini, pistin alttan ısıtma sistemi ile terminal ve kuleyi yapabileceğini açıklamış, Özel İdare ile Belediye’nin de pistin yapımını üstlenmelerini istemişti.

Bu gelişme üzerine, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, sosyal medya üzerinden havalimanı projesine destek verdi. Türkoğlu, "Ben de tüm mimarlık ve mühendislik hizmetlerini, hiçbir ücret almadan yapacağım ve yaptırmaya çalışacağım. Çorbada tuzumuz olsun istiyorum" dedi. Türkoğlu, daha önce de şantiye şefliğini üstlenmeye hazır olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Çorum'da 1994 yılında yapımına başlanan Çorum Havaalanı İnşaatı, dönemin Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu tarafından yatırım programına aldırılmıştı. Türkoğlu, havaalanı inşaatı ile birlikte Çorum Polis Okulunun da temelini attırarak yapım çalışmasını başlatmıştı. Sonraki yıllarda hem havaalanı, hem de polis okulu inşaatı yarım bırakılarak kaderine terk edilmişti.

(Haber Merkezi)