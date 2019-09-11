“Havalimanı yapıldığında ihracatımız daha da artacak”

Ekotürk Televizyonu’nun “İmza” programında Cengiz Özdemir’in canlı yayın konuğu olan Ahmet Ahlatcı, doğduğu yeri terketmeyen ve tüm yatırımlarını Çorum’a yapan nadir işadamlarından biri olduğunu belirtirken, 2018 cirolarının 75 milyar lira (14 milyar dolar) olduğunu da hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Çorum olarak ihracatta milyar doları aşmamız gerektiğini söylemişti. Kendilerine verdiğim sözü tutuyorum, yıl sonunda 1 milyar doları aşmış olacağız” dedi.

Çorum ekonomisinin lokomotifi ve gururu olan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, önceki akşam, Ekotürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir’in hazırlayıp sunduğu “İmza” programına canlı yayın konuğu oldu.

Başarılı bir performans sergileyen Ahlatcı, yaklaşık 1 saat süren programda, 6 ana sektördeki kendi faaliyetlerini anlatırken, Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

1984’TE KÜÇÜK KUYUMCU DÜKKANI…

Cengiz Özdemir’in sorusu üzerine, 1984 yılının Şubat ayında küçük bir kuyumcu dükkanı ile ticari hayata atıldığını anlatan Ahmet Ahlatcı, alışveriş yapsın yapmasın tüm müşterilerine ikramda bulunma geleneğini devam ettirdiklerini belirterek, “Biz misafirimize bir ikram ederiz, Allah bize 10 verir. İnancımız, anlayışımız, yaşam tarzımız bu” diye konuştu.

Ahlatcı, 6 ana sektörde 24 şirketle faaliyetlerine devam ettiklerini, 3.200 olan çalışan sayısını, 5 bine, 10 bine çıkarma arzusu ve kararlılığı içinde olduklarını söyledi.

DÜNYADAKİ İKİ RAFİNERİDEN BİRİ

Rafineriyi kurarken en modernini yapmak istediğini, bunun için tüm dünyayı gezdiğini vurgulayan Ahlatcı, “Dünyada 62 rafineri var. Uzmanlar, bu düzeyde iki rafineri olduğunu söylüyor. Anadolu’nun tek altın rafinerisiyiz. İstanbul’da ise üç tane var. Madenden gelen metali ayrıştırıp 24 ayar altın yapıyoruz. Bir ton toprakta 2 gram altın varsa işlenebilir sayılıyor. 7-8 gram çok rantabl oluyor. Topraklarımızdan yıllık 33 ton altın çıkıyor. Türkiye’de günlük 1.5-2 ton civarında hurda altın çıkıyor ve bunlar da rafineriler tarafından işleniyor” dedi.

VENEZUELA ALTINI HİÇ GELMEDİ

Ahmet Ahlatcı, sunucu Cengiz Özdemir’in “Venezuela’dan size altın geldi mi, işlediniz mi?” şeklindeki sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Geçen yıl 3 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Venezuela’ya gitmiştik. Başkan Maduro, yıllık 270 ton altın ürettiklerini, bunları işleyen kimi ülkelerin paralarını vermediklerini, bu yüzden altın rafinerisi kurmayı düşündüklerini anlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim rafinerimizden bahsetti, gelip görmelerini tavsiye etti. 45 gün sonra da Başkan Yardımcısı Tarık Assami Çorum’a gelip rafinerimizi gezdi ve çok beğendi, böylesini hiç görmediğini söyledi. Basına bu haber, Venezuela altınlarının Çorum’da işleneceği şeklinde yansıdı. Oysa, Trump o günlerde muhalefet liderini başkan ilan etti. Biz hiçbir zaman riskli ülkelerde iş yapmadık. Dolayısıyla, Venezuela altını bize hiç gelmedi. Sanıyorum şu anda Rusya tarafından işleniyor.”

BÜYÜYENİN GÖZÜ İSTANBUL’DA OLUR

Yine soru üzerine, altının işlenmesi sırasında çok az bir miktar kayba uğradığını, her gün 100 kilo bilezik, alyans ürettiklerini ve 26 zırhlı pazarlama arabasıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki 2600 kuyumcuya ulaştırdıklarını anlatan Ahlatcı, geçen yılki cirolarının 75 milyar lira (14 milyar dolar) olduğunu, 3200 çalışanlarıyla güçlü bir insan kaynağına sahip bulunduklarını söyledi.

Cengiz Özdemir’in, “Anadolu’da büyüyenin gözü özellikle İstanbul’da olur. Siz hiç düşünmediniz mi?” sorusu üzerine de Ahlatcı, doğduğu yeri terketmeyen nadir işadamlarından biri olduğunu, tüm yatırımlarını Çorum’a yaptığını kaydetti.

HAVALİMANI MÜJDESİNİ BEKLİYORUZ

Geçen yıl 543 milyon dolarlık işlenmiş altın ihraç ettiklerini, şu an itibariyle bu rakamın 830 milyon dolar olduğunu ifade eden Ahmet Ahlatcı, “Sayın Cumhurbaşkanımız, milyar dolar ihracat yapan 17 il bulunduğunu belirtmiş, Çorum’u da milyar doların üzerinde görmek istediğini söylemişti. Biz sözümüzü tutuyoruz, yıl sonu itibariyle milyar doların üzerine çıkacağız. İnşaatı yarım kalmış Çorum Havalimanı yapıldığında, ihracatı ve istihdamı çok daha fazla artırmaya söz veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu müjdeyi alacağımıza da inanıyorum.” diye konuştu.

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜLKENİN GELECEĞİ

Enerji sektöründe 5 il ve 38 ilçenin doğalgaz dağıtımını yaptıklarını, Türkiye’de yüzde 8’lik bir paya sahip olduklarını, ayrıca 35 megavatlık güneş enerji santralı ile elektrik ürettiklerini anlatan Ahlatcı, “Ülkemizde taşlık alanların tamamı güneş enerjisine ayrılmalı. 22 milyon evin çatılarında güneş enerjisi üretilmesi için kredi sistemi kurulmalı. Zira enerji için 65 milyar doları dışarıya ödüyoruz. Ama, bir yandan da trafo yok deniliyor. Enerji altyapısını tamamlamak zorundayız.” ifadesini kullandı.

2023’TEN İTİBAREN DOLAR GERİ GELİR

Ahmet Ahlatcı, “Doların fiyatı ne olmalı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Dolardaki artışın ölçüsü, enflasyon+yıllık ortalama faiz:2 şeklinde hesaplanır. Bu hesapla, yılbaşında 5.30 olan doların bu yıl sonunda 6.24 olması doğaldır. Dolar düşük kalınca da ithalat patlar, ihracatçı sıkıntı yaşar. Kur belirsizliği ise ticareti durdurur. Onun için kuru dengeli götürmek ve nereye gideceğini bilmek gerekir. Yine bu hesapla, 2020 sonunda dolar 6.98 lira, 2022 sonunda ise 8.04 lira olur. 2023’ten itibaren dolar fiyatı geri gelmeye başlar ve 2028’de dolar 3.90, banka faizi de yüzde 2.5 olur.” (Haber Merkezi)