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Havalimanı ve demiryolu çabalarını klasörde topladı

Emekli Astsubay İsmet Sarıtekin, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek, Çorum’a havalimanı ve demiryolu kazandırma adına verdiği mücadele nedeniyle, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a desteğini ifade etti.

Güncel 09.08.2020, 17:30
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Havalimanı ve demiryolu çabalarını klasörde topladı

Yıllardır, havalimanı ve demiryolu konusunda yazılar yazdığını ve sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştığını, bu dokümanları da bir klasörde topladığını anlatan İsmet Sarıtekin, duyarlı bir Çorumlu olarak Yolyapar’ın mücadelesinin yanında yer aldığını söyledi.

(Haber Merkezi)

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