Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647

“Havalimanı müjdesini Cumhurbaşkanı’ndan alacağız”

 AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül veya Ekim ayında Çorum’a yapacağı ziyarette, havaalanı müjdesini bizzat kendi ağzından duymayı umduklarını söyledi.

“Havalimanı müjdesini Cumhurbaşkanı’ndan alacağız”

 AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül veya Ekim ayında Çorum’a yapacağı ziyarette, havaalanı müjdesini bizzat kendi ağzından duymayı umduklarını söyledi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:14
“Havalimanı müjdesini Cumhurbaşkanı’ndan alacağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül veya Ekim ayında Çorum’a gelmesinin planlandığını belirterek, Çorum’a havaalanı müjdesini bizzat kendi ağzından duymayı umduklarını söyledi.
Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum ziyaretinde Çorum’la ilgili yatırım taleplerini yüz yüze ileteceklerini, ayrıca havaalanı konusunda müjdeyi bizzat Cumhurbaşkanı’ndan almayı umduklarını söyledi. 
Havaalanı konusunun kendisi için en önemli konu olduğunun altını çizen Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımızın da onayıyla havaalanı etüd çalışmalarının başlatılması konusunda Ulaştırma Bakanımız ile bir görüşme yapacağız. Gönlümüzden geçen inşallah Cumhurbaşkanımız Çorum’a geldiğinde bu çalışmalar belli bir seviyeye gelmiş olacak. Kendisinin ağzından inşallah Çorum’u mutlu edecek bu müjdeyi de alabilirsek hepimiz çok mutlu olacağız diye düşünüyorum” dedi.
“O UÇAK BİR GÜN ÇORUM’A İNECEK”
AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da havaalanı konusu üzerinde ciddiyetle eğildiklerini söyledi. 
En çok üzerinde durdukları konunun havaalanı olduğunu, bu konuda da önemli bir yere geldiklerin kaydeden “Bir gün bu uçak Çorum’a inecek. Hep birlikte uçağa bineceğiz. Şu anda erken olduğu için söylemek istemediğimiz şeyler var. Her şey yolunda ve iyi gidiyor” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 04.08.2019 18:26
İlgili Haberler
“Altın” dilediler
“Altın” dilediler
Armina Otel’de kahvaltı
Armina Otel’de kahvaltı
“Halkbank, Çorumlu sanayici ve işadamlarının destekçisi”
“Halkbank, Çorumlu sanayici ve işadamlarının destekçisi”
5 kazada 12 kişi yaralandı
5 kazada 12 kişi yaralandı
Rektör Prof. Öztürk, Bakan Yardımcısı’nı bilgilendirdi
Rektör Prof. Öztürk, Bakan Yardımcısı’nı bilgilendirdi
HSK Üyesi Şahin’den Rektör Öztürk’e ziyaret
HSK Üyesi Şahin’den Rektör Öztürk’e ziyaret
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim