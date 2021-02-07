Havalimanı hemen, YHT ise olabildiği kadar çabuk!

Bazı okurlarım, “bunları defalarca yazdın” diyecekler belki, ama anlamayanlar, ya da anlamamakta direnenler oldukça, bin kez olsa yine yazmak durumundayım. Kimileri gerçekten anlayamıyor, ya da umursamıyor, kimileri de “inadım inat” tavrında ısrar ediyor.

“Bakın, Çorum küçülmeye başlıyor, emekli kentine dönüşme trendine girdi. ‘Anadolu Kaplanı’ ruhunu yeniden canlandırmamız, bu kentin genlerinde var olan dinamikleri harekete geçirmemiz gerek” diyorsunuz, “bana ne” dercesine omuz silkiyor; “Çorum küçülecekmiş, ne gam!”

“Merzifon varken Çorum’a havalimanı gerekmez” diyen bir zatı muhterem sahneden çekildi, ama “havalimanına sahip olmadığı için Çorum’un neler kaybettiğini göremeyenler” hâlâ aynı teraneye sarılıyorlar. Bir de “çokbilmişlik”: Demiryolu Çorum için daha önemli!

Şu Çorum’da, 1980’lerden beri demiryolu için çaba harcayanların başında gelirim. Defalarca tekrarladım; Özal döneminin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı (Seçim döneminde Bakan ve daha sonra Anayasa Mahkemesi Üyesi) rahmetli İhsan Pekel ağabeyimle, bu konuda ne çalışmalarımız oldu, ne yayınlar yaptım, o günleri yaşayanlar biliyor.

Ankara-Çorum-Samsun YHT projesi, devletin yatırım programında. Ama çok yavaş ilerliyor. Mümkün olduğunca çalışmaların hızlandırılması için çaba harcanmalı. Ama bu, 2 milyar dolarlık bir proje. Günümüz koşullarında bugünden yarına gerçekleşmesini beklemek gerçekçi değil. Buna karşılık, havalimanı 50-60 milyon dolara realize edilebilecek bir yatırım.

Çorum Havalimanı inşaatı % 24.37 fiziki gerçekleşme noktasında yarıda bırakılıp 30.12.2002 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da yatırım programından çıkarılınca, kısa vadeli çözüm olarak Merzifon Askeri Havaalanı’nın sivil uçuşlara açılması Çorumlular tarafından gündeme getirildi ve bunun mücadelesi, Amasyalılardan, Merzifonlulardan önce Çorumlular tarafından verildi.

Bölgenin “sanayi lokomotifi” Çorum, havalimanından hiç vazgeçmedi ve orta vadede mutlak surette kendi havalimanını talep etmeyi sürdürdü. O orta vade ise çoktan doldu. Zira, Çorum’un sanayileşme hamlesini sonuca ulaştırıp “sanayi kenti” unvanını alabilmesi için havalimanı mutluk zorunluluk. Üstelik, ihracatını milyar dolar düzeyine çıkarmış bir Çorum, havalimanını haydi haydi hak ediyor.

Anadolu’da öylesine isabetsiz havalimanı yatırımları yapıldı ve yapılmaya devam ediyor ki, bu durum, Çorum Havalimanı açısından da olumsuz bir gerekçe oluşturuyor. Oysa, siyasi tercihlerle yanlış yerlere havalimanı yapılmasının sorumlusu Çorumlular değil. Tamamlandığı anda kapısına kilit vurulacak havalimanlarının yapılmasına karar verenlerden hesap sormak gerekir

Çorum’u, Anadolu’nun önemli sanayi merkezlerinden biri, bölgenin kültür-sanat, turizm, spor, eğitim, sağlık merkezi olarak hayal edenler, “Büyük Çorum” projeksiyonu içinde, daha müreffeh, daha yaşanır bir Çorum için çaba harcıyorlar. Maalesef, “Benim düzenim bozulmasın da, Çorum küçülürse küçülsün” diye düşünenler ise, Çorum’un gelişmesinin önüne -bilerek veya bilmeyerek- barikatlar kuruyorlar.

İhracatta, ilk 20 il arasına giren, mevcut potansiyelinin gereği gibi değerlendirilemediği yorumları yapılan Çorum, hakkı olan yatırımları istediği zaman, bin dereden su getiriliyor. Üstelik, muhalefet adına bile bu hataya düşülebiliyor. Çorum’a “üvey evlat” muamelesi devam edecekse, kimse zahmet buyurup Çorum’a gelmesin ve “Vatan-Millet-Sakarya” diye ahkâm kesmesin!