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Havalimanı, Ankara için “yasaklı” bir kavram mı?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, partisinin Çorum Merkez İlçe Kongresi’nde tam 1.5 saat konuşuyor. İktidar partisinin, artık herkesin ezberlediği genel politik söylemlerini dile getirdikten sonra, 5 dakika kadar da Çorum’a zaman ayırıyor ve yine çok bilinen klişeleri tekrarlıyor.

Havalimanı, Ankara için “yasaklı” bir kavram mı?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, partisinin Çorum Merkez İlçe Kongresi’nde tam 1.5 saat konuşuyor. İktidar partisinin, artık herkesin ezberlediği genel politik söylemlerini dile getirdikten sonra, 5 dakika kadar da Çorum’a zaman ayırıyor ve yine çok bilinen klişeleri tekrarlıyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 22:50
Havalimanı, Ankara için “yasaklı” bir kavram mı?

ÇORUM HABER bu konuşmadan, 1. sayfasına “Çorum’un sanayi şehri kimliğini güçlendireceğiz” ve 8. sayfasına da “Çorum’u önümüzdeki yıllarda hızlı trenle buluşturacağız” başlıklarını çıkarıyor.

Lâf-ü güzaf!..

Evet, YHT ile ilgili etüt-proje çalışmaları sürüyor, ama “Bu hızla, Cumhuriyet’in 110. yılına yetişirse iyidir” diye belki kırk kez yazdık.

Çorum, en az 40 yıldan beri “sanayi kenti” adayı. Hâlâ da adaylıktan kurtulup “sanayi kenti” olamadı. Çünkü “üvey evlât” muamelesine maruz bırakıldı; sanayi kenti olabilmesi için gereken altyapı yatırımları yapılmadı. Şu aşamada ise, Çorum ekonomisinin nasıl kan kaybettiğini, üretim dışı kalan sanayi kuruluşlarından anlamak mümkün.

Bininci kez yazıyoruz ki, “havalimanı olmadan sanayi kenti olunamaz”. Haftada bir uçağı dolduramayacak yerlere havalimanları yapılıyor, sıra Çorum’a gelince, “işletme verimliliği” kavramı hatırlanıyor. Oysa, Çorum iş dünyası bu konuda da “garanti” veriyor.

“Çorum, sizin beyhude yere havalimanı yaptığınız, sonra da hayvan otlatılmasına terkettiğiniz yerlere benzemez!” diyoruz, sesimizi duyuramıyoruz.

2016 yılında dönemin Çorum Valisi Ahmet Kara, fiziki gerçekleşmesi % 24.37 seviyesinde yarım kalmış Çorum Havalimanı’nın tamamlanması için harekete geçmişti de, bizim “Çorum sever”(!) siyasilerimiz tarafından derhal merkeze aldırılmıştı. Ondan sonra da “havalimanı” sözcüğü iktidar partililerin lügatinden çıkarılmıştı. Ta ki, Yusuf Ahlatcı’nın İl Başkanı oluşuna kadar…

Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in konuşmasında da -aynen daha önce gelen bakan ve parti üst yöneticileri gibi- bu “yasaklı” sözcüğün geçmediğine tanık olduk. Çorum’un sorunları, hep yapılageldiği gibi beylik lâflarla geçiştirildi.

Yazık!

Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorumluların duygularına tercüman olarak, korkusuzca Allah’ın her günü tekrarlıyor Çorum’un sorunlarını, beklentilerini. Biz de tekrarlamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ankara’daki karar vericiler “kısır” bir takım saplantılara hapsoldular diye, Çorum’un yararını, çıkarını savunmakta neden çekingen davranalım ki, neden korkalım ki!..

Mehmet YOLYAPAR

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