Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de tespit edildi

Geçtiğimiz cuma günü Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu yangın saatlerce sürerken patlama sesinin şiddetinin birçok yerden duyulması ve deprem sanılması da şiddeti gözler önüne serdi. Fabrikada hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenlerine ulaşılırken enkaz altındaki son işçinin ise kimliği tespit edildi.

1 YILDIR AKYAZI'DA YAŞIYORDU

Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş yaşamını yitirirken, yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7'nci kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kor'un, 1 yıldır Akyazı'da yaşadığı, cenazesinin Çorum'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.