Havadan su üretebilen sistem tasarladılar
Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri havadan su üretebilen sistem tasarladılar.
Güncel 18.02.2022, 19:32
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Su sıkıntısı konusunda öğrencileri bilinçlendirmem amacıyla hazırlanan proje kapsamında tasarlanan “havadan su üretebilen sistem” ilk olarak Mustafa Kemal Ortaokulu’nda kullanılmaya başlandı.
Matematik Öğretmeni Eray Eker ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Peker koordinatörlüğünde yürütülen projede 7. sınıf öğrencileri görev alırken, söz konusu sistemle ilgili yapılan açıklamada, “İnovaktif eğitim ile çocukların teorikte öğrendikleri bilgileri laboratuvarda ve robotik atölyede çalışarak pratiğe aktararak kalıcı ve gelişimsel bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla bu tür çalışmalara devam ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)
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