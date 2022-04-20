“Havaalanını Tokat ve Yozgat söke söke alıyor, biz neden alamıyoruz?”

Hanoğlu Konağı'nda basın mensupları ile iftar yemeğinde bir araya gelen ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım'a havaalanına ilişkin düşünceleri soruldu.

Çorum’un havaalanı meselesinde büyük haksızlığa uğradığını belirten Mehmet Yıldırım, “Bugün Merzifon Havaalanı’nın kullananların yüzde 80’i Çorumlu. Çorum’a havaalanının kesinlikle yapılması gerekiyordu. Bunun altyapısı da zaten vardı. Yozgat’a havaalanı yapılıyor ama Çorum’a yapılmıyor. Bu, ilimiz açısından facia” dedi.

Çorum’un ihracat rakamlarında birçok büyük şehri geride bırakarak ilk 10 il içerisinde yer aldığını, geçtiğimiz günlerde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında da bu durumun teyit edildiğini anımsatan Yıldırım, “Geçmişte havaalanı için bizler de çok uğraştık, mücadele verdik fakat bir türlü olumlu bir sonuç alamadık. Bu bizim için üzücü bir durum. Bu konuda ÇESİAD olarak bizim üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Çorum'a yapılan hizmetler ve yatırımların yeterli olmadığını kaydeden Mehmet Yıldırım, “Biz mülayim insanlarız. Anadolu insanı kavgacı değil mülayim. Ama diğer iller söke söke alıyor. İstanbul’da biz bunu yakinen görüyoruz. Mesela Karadenizliler söke söke hakkını alıyor. Ancak gerçekten de Yozgat'a havaalanı yapılması israf. Amasya, Yozgat ve Tokat'ı toplasanız bir Çorum etmiyor. Ayrıca Merzifon Havaalanı'ndan uçan yolcuların yüzde 80'i de Çorumlu vatandaşlardan oluşuyor. Bu yüzden Çorum, havaalanını çevre illerden daha fazla hak ediyor” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)

