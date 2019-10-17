“Havaalanını takip edeceğim”

Türkiye’nin Suriye’de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek ve taleplerimizi iletmek üzere geçtiğimiz Salı günü Ankara’ya giden heyette AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, teşkilat yöneticileri ve ilçe belediye başkanları ve diğer parti yöneticileri yer aldı.

Çorum’dan öğlen saatlerinde yola çıkan heyet akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti ve daha sonra yapılan güvenlik toplantısı nedeniyle Çorum heyeti yaklaşık 4 saatlik bekleyişin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya geldi.

Çorum’un isteklerinin belirtildiği bir dosyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a sunan Yusuf Ahlatcı ile Ceylan bu taleplerle ilgili açıklamalarda da bulundu. Çorum ve çevresindeki illerin nüfusları, ihracat, ithalat rakamları ve ulaşım imkanlarını gösteren bir haritayı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a sunarak heyeti böyle anlamlı bir günde kabul ettiği için teşekkürlerini ileten Yusuf Ahlatcı toplantıda yaptığı konuşmada özellikle ilimizin havaalanı, demiryolu, hastane ve acemi birlik talepleri bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fuat Oktay’a başta teşkilat mensupları olmak üzere tüm Çorumluların selamını ileten ve bu ziyaretin asıl amacının Barış Pınarı Harekâtı’nda hükümetimimiz, devletimizin, şanlı ordumuzun ve Mehmetçiğimizin yanında ve destekçisi olduğumuzu ifade etmek için yaptıklarını vurgulayan Ahlatcı, “Bizler, her zaman sizlerin emrinde hazır birer askeriz. Allah, kahraman Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Şehit ailelerinin vakarlı dik duruşu bile düşmana korku salmaya yetiyor. Canından can gittiği halde ‘vatan sağolsun’ diyebilecek kaç millet var bu dünyada? Allah onlardan razı olsun iki dünyada da yüzlerini güldürsün” diye konuştu.

17 yıldır AK Parti’nin yönettiği Çorum’un bu dönemde önemli yatırımlar alınmasına rağmen toplumdan demiryolu ve havaalanı konusunda sık sık talepler aldıklarını, artık bu taleplerin kendilerini de zorlamaya başladığını vurgulayan Ahlatcı, halen altın ile birlikte 1.2 milyar dolar civarında olan ihracatın bu yatırımların gelmesi halinde 10 kat artabilecek potansiyelimizin olduğunu, Çorum olarak bu konuda destek beklediklerini açıkladı.

Çorum’un çevre illerde yatırım olmasın istemediğini, aksine onların aldığı ancak Çorum’un da hakettiği yatırımları talep ettiklerini belirten Ahlatcı, “Hükümetimizin bugüne kadar tüm seçimlerde başımızı öne eğdirmeyen 560 bin Çorumlunun bu hizmetlerden mahrum edilmeyeceğine inanıyoruz. Bu talepler adeta psikolojik eşik haline geldi. Ulaşım başta olmak üzere bu gibi sorunlar yüzünden bir çok firmamız kapandı. Bazıları da zor durumda. Çorumlu devlettin hakettiği yatırımı alamamış ve buna üzgün, kırgın bir halk haline gelmek üzere. Çorum’un devletten ve hükümetten başka bir beklentisi yok. Bu yatırımlar geldiğinde bizlerde bayrağımızı daha coşkulu şekilde taşıyabiliriz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ceylan da havaalanı konusunun artık kırmızı çizgi haline geldiğini, yeni açılan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin günlük 17 bin kişiye hizmet vererek yoğunluğu kaldıramaz hale geldiğini, bu nedenle eski hastanenin 250 yataklı son yapılan binasının yeniden hizmete girmesini talep ettiklerini, acemi birliği konusunda girişimlerinin süreceğini açıkladı.

Sanayi olarak belli bir noktaya gelen Çorum’un bunu bir tık yukarı taşıması için demiryolu ve havaalanının bir elzem olduğunu bir kez daha yineleyerek halen 1.2 milyar dolarlık ihracatları bulunduğunu, Çorum’un bu yatırımları alması halinde bunu kat be kat artırarak devletin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayabileceğini de bildiren Milletvekili Ceylan, “Çorum’un gelişmesi etrafında bulunan illere de katkı sağlayacaktır. Yani Çorum gelişir ise bölgesel kalkınmaya da destek olacaktır. Anahtar teslim fabrika yapan Çorum havaalanı konusunda çıkmazdadır. Havaalanı dışında hızlı tren ve yük treni de bizim için önemli. Samsun limanına hattın bağlanması ile birlikte ürettiğimiz ürünleri tüm dünyaya pazarlar hale geleceğiz. Bu yatırımları alırsak 2-3 yıl içinde ihracatımızı 15 milyar dolarlar seviyesine taşıyabilecek potansiyele sahibiz” diye konuştu.

Konuşmasında Suriye’de yaşanan harekat ile ilgili değerlendirmeler yaparak Çorumluların gösterdiği dayanışma, birlik ve beraberlik ile nezaketinden dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ilimizin taleplerine hak verdiğini vurguladı.

Çorum ile Yozgat arasındaki çekişmeyi geçtiğimiz aylarda ilimize gelene kadar bilmediğini belirten Oktay, demiryolu ile ilgili önemli gelişmeler olduğunu, Çorum’u da kapsayan Samsun-Ankara hattının 11. Kalkınma Planı içine alındığını müjdeledi. Havalimanı talebini bildiğini, bu konuda bir ön çalışma ve inceleme yaparak değerlendirmelerde bulunacağını ve yapılacağını sözünden ziyade takip edeceği sözünü verdiğini vurgulayan Oktay, ilimizin ihracat rakamlarının da bu kadar üst düzeye ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorum'un ithalat ve ihracatında bölgesindeki illerden daha büyük bir birikime ve potansiyele sahip olduğunu, Kayseri gibi bölgesinde ağabeylik rolünü üstlenebileceğini, hastane konusunu Sağlık Bakanı ve acemi birliği konusunda ise Milli Savunma Bakanı ile görüşeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Ankara- Çorum- Samsun Hızlı Tren projesi Çorum'un en önemli yatırımı .Hızlı Tren-demiryolu talebi hükümetin bir numaralı gündemindeki yerini koruyor. Bu proje hükümetimizin 11. Kalkınma Planı içinde yerini aldı. Yani bundan sonra sorunsuz şekilde ilerlemeye devam edecektir. Çorum’u daha iyi seviyelere çıkarmak için bölgesel işbirliğini de artırarak bir çalışma içinde olacağız.

Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefinde potansiyelli illere yönelmemiz gerekiyor. Çorum’un da bu kararlılığı görmekten mutlu oldum. Beni bir ilin veya ilçenin temsilcisi olarak görmeyin. Çorum’u daha yukarıya taşıma adına her zaman seve seve sizlerle birlikte olurum.

Havaalanı konusunda ise söz vermem doğru olmaz. Yarın birbirimizin yüzüne bakabilmeliyiz. Sizleri kandırmış olmak istemem. Sizi mutlu etmek adına olmayacak bir şeyi söylemem doğru olmaz. Ama bunu takip edeceğimin sözünü veriyorum. Konuyu tüm yönleriyle inceleteceğim. Konu belli bir noktaya gelince de sizinle paylaşırız” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)