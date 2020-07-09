“Havaalanı vazgeçilmezimiz, demiryolu önceliğimiz”

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’ın sunduğu “Beyaz Mikrofon” programına konuk olan Milletvekili Kavuncu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“DOKAP’LA ÇORUM BÖLGENİN YILDIZI HALİNE DÖNÜŞECEK”

Canlı yayına Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) tanıtım toplantısından geldiğini belirten Kavuncu, Çorum’un DOKAP kapsamına alınması ile devlet imkânlarından en üst düzeyde yararlanacağını söyledi. Kavuncu, “DOKAP’la 8 bin yıllık kadim bir tarihe sahip olan Çorum, turizmden tarıma ve sanayiye birçok önemli yatırımlardan yararlanacaktır. Ciddi yatırımların yapılacağı en büyük projelerden birisi. Çorum’un bu alanlarda bölgede fark oluşturacak çok ciddi projeleri var. İlimiz bölgenin yıldızı olmayı hak ediyor” dedi.

“KIRKDİLİM TÜNELİNDE IŞIK GÖRÜNECEK”

Çorum’da Cumhuriyet tarihinden 2002 ‘ye kadar 58 km. bölünmüş yol varken, 18 yılda 274 km. daha yol yapıldığını belirten Milletvekili Kavuncu, “2023’e kadar 123 km. daha yapacağız. Böylelikle toplam yol 397 km. olacak. Yani 8 kat daha yol yapmış olacağız. Yol medeniyettir. İlçelerimizde ve Kırkdilim tünellerinde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde üç tünelden birinde ışık görünecek” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK KAMPÜSÜ İLE ÜNİVERSİTEMİZ İLERİYE GİDECEK”

Kavuncu, Hitit Üniversitesi’nin Çorum’a geç açıldığına dikkat çekerek, “Buna rağmen bizimle birlikte açılan üniversitelerden çok öndeyiz. Artık konuştuğumuz bir kampus sorunumuz yok. Özellikle 450 dönümlük Sağlık Kampüsü ile üniversitemiz çok daha ileriye gidecektir. Rektörümüz, valimiz, vekillerimiz, belediye başkanımız ve tüm siyasi erkle topyekün üniversitemiz için çalışıyoruz” dedi.

“ESKİ HASTANE BİNAMIZ YENİDEN AÇILACAK”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bölge hastanesi gibi hizmet verdiğini kaydeden Kavuncu, yeni bölümlerle hastanenin hizmetlerini artırarak sürdüreceğine dikkat çekerek, “Eski Devlet Hastanesi binamızla ilgili Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanına verdiği talimatla en kısa sürede yapılacak. Ve tadilat onarım güçlendirme çalışmaları sonrası burası yeniden hizmete açılacak” dedi. (Haber Merkezi)