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“Havaalanı müjdesini Cumhurbaşkanımızın ağzından duymak istiyoruz”

 AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül veya Ekim ayında Çorum’a yapacağı ziyarette, havaalanı müjdesini bizzat kendi ağzından duymayı umduklarını söyledi.

“Havaalanı müjdesini Cumhurbaşkanımızın ağzından duymak istiyoruz”

 AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül veya Ekim ayında Çorum’a yapacağı ziyarette, havaalanı müjdesini bizzat kendi ağzından duymayı umduklarını söyledi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:14
“Havaalanı müjdesini Cumhurbaşkanımızın ağzından duymak istiyoruz”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül veya Ekim ayında Çorum’a gelmesinin planlandığını belirterek, Çorum’a havaalanı müjdesini bizzat kendi ağzından duymayı umduklarını söyledi.
Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum ziyaretinde Çorum’la ilgili yatırım taleplerini yüz yüze ileteceklerini, ayrıca havaalanı konusunda müjdeyi bizzat Cumhurbaşkanı’ndan almayı umduklarını söyledi. 
Havaalanı konusunun kendisi için en önemli konu olduğunun altını çizen Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımızın da onayıyla havaalanı etüd çalışmalarının başlatılması konusunda Ulaştırma Bakanımız ile bir görüşme yapacağız. Gönlümüzden geçen inşallah Cumhurbaşkanımız Çorum’a geldiğinde bu çalışmalar belli bir seviyeye gelmiş olacak. Kendisinin ağzından inşallah Çorum’u mutlu edecek bu müjdeyi de alabilirsek hepimiz çok mutlu olacağız diye düşünüyorum” dedi.
“O UÇAK BİR GÜN ÇORUM’A İNECEK”
AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da havaalanı konusu üzerinde ciddiyetle eğildiklerini söyledi. 
En çok üzerinde durdukları konunun havaalanı olduğunu, bu konuda da önemli bir yere geldiklerin kaydeden “Bir gün bu uçak Çorum’a inecek. Hep birlikte uçağa bineceğiz. Şu anda erken olduğu için söylemek istemediğimiz şeyler var. Her şey yolunda ve iyi gidiyor” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 03.08.2019 20:19
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