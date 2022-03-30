Çorum da bir çoğu faal durumda olan 25 firmanın temsili açılışının yapıldığını hatırlatan Elvan Can Çabuk, milyar dolarlık ihracat rakamları açıklanırken bile Bakan’ın Çorum’a bir teşekkürü çok gördüğünü vurguladı.

İktidar partisi yöneticilerinin Çorum halkına ve iş dünyasına bir özür borçlu olmalarına rağmen, Gülabibey Mahallesi sakinlerine serzenişte bulunmalarını “çadır tiyatrosunun komik anlarından biri” diye niteleyen DEVA Partisi İl Başkanı Çabuk, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Konunun muhatabı Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na, her dönem söz verip yerine getiremeyen vekillerimize, Çorum halkı adına havalimanı ve demiryolu ile ilgili sorular yöneltmek istiyoruz.

Çorum halkı merak ediyor, havaalanı için kriteriniz nedir? Nüfus mu, sanayi ve gelişmişlik mi, üretim, turizm, ihracat mı, GSMH mı? Yoksa, bu ilden zaten % 65 oyu alıyoruz, bunlara ne gerek var anlayışı mı?

Havalimanı yapılan komşularımızla kıyaslamalı olarak bu soruların cevaplarını bekliyoruz.” (Haber Merkezi)

