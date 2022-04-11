Hava sıcaklıkları azalacak

Yapılan son değerlendirmelere göre dünden itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk havayla birlikte bölgemizin kuzeybatı kesimlerden (Kastamonu, Sinop) başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalmasının beklendiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Çorum’un de yer aldığı bölgemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla iç ve yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemızin iç ve yükseklerinde, zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Genel olarak Cuma günü sabah saatlerine kadar, görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, için meteorolojik rapor ve uyarılan dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir”

(Bülent USLU)

