“Hava kirliliğinde topoğrafik yapı önemli bir etken”

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun hazırladığı “hava kirliliği” konulu rapor görüşüldü.

Hazırlanan raporda, Çorum il merkezinin Çorum Ovası içinde yer aldığı, topoğrafik yapısı itibariyle konumunun 800 metre rakımda bulunduğu ve çevresinin 1000 -1200 metre rakımlı yüksek tepelerle çevrili olduğu belirtilerek, “Yaz dönemlerinde kuytuluktan (rüzgâr girdabına maruz kalması) dolayı ortam tozu ve özellikle kış dönemlerinde oluşan enverziyonlar nedeniyle ise ısınma sonucu duman ve is askıda kalarak tekrar yere çökelebilmektedir. Hava akımı ilimizde özellikle kış döneminde oldukça zayıftır. Hava akımı (Rüzgar) ile dağılmayan kirleticiler meteoroloji olarak kış mevsiminde sıklıkla oluşan enverziyonun da etkisiyle hava kirliliği şehrin üzerinde yoğunlaşmakta ve ölçüm değerleri bir miktar yükselebilmektedir.

Yüksek basınç şartları altında soğuk havanın alçalarak engeller (dağ bölgesi, tepe vb.) arasında sıkışması ve ısınması sonucunda oluşan sıcak hava tabakasıdır. Çökme enverziyonu en çok dağ eteği bölgeleri ile vadilerde sık aralıklarla meydana gelir” denildi.

Enverziyon tabakasının atmosferde bir kapak gibi hareket ederek hava kütlesinin ve kirleticilerin daha fazla yükselmesini ve dağılmasını engellediğinin ifade edildiği raporda şu bilgilere yer verildi:

“Çökme enverziyonunun etki süresi uzundur. Bu tür enverziyonlar genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında sıklıkla meydana gelir.

Ayrıca, Müdürlüğümüze ısınma ile alakalı gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi sırasında; şikâyet mahallinde denetim yapıldığında, çoğunlukla vatandaşların evlerinde kullandıkları sobalarda her türlü plastik, tekstil, kağıt gibi is ve dumana sebep olan yakılması yasak olan ürünleri yaktığı tespit edildiğinde uygun olmayan yakıt yakan kişilere gerekli uyarılar yapılmaktadır.”

“HAVA KALİTESİ 3 İSTASYONDAN ANLIK OLARAK İZLENİYOR”

“İlimiz merkezinde bulunan 3 adet hava kalitesi izleme istasyonu ile ilimizin hava kalitesi anlık olarak daimi şekilde izlenmektedir. Hava kalitesi izleme istasyonlarından ısınma kaynaklı, sanayi kaynaklı ve trafik kaynaklı hava kalitesi değerleri ayrı ayrı ölçülmektedir.

Birinci istasyon; Atatürk Anadolu Lisesi bahçesindedir ve ısınma kaynaklı hava kalitesi ölçümü yapılmaktadır. İkinci istasyon; Mimarsinan Mahallesi 21. Sokak adresinde bulunan belediye parkı içindedir ve sanayi kaynaklı hava kalitesi ölçümü yapılmaktadır. Üçüncü istasyon; Bahabey Caddesi Fuarium AVM önünde bulunmaktadır ve trafik kaynaklı hava kalitesi ölçümü yapılmaktadır.”

“ALTERNATİF TEMİZ YAKIT KULLANIMINA GEÇİŞ KARARI ALINDI”

“İlimizde yaşanan hava kirliliğinin en aza indirilmesi ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun bir hava kalitesine ulaşılması gayesiyle; 5 Mart 2020 tarih ve 2020/98 sayılı Çorum İl Mahalli Çevre Kurul Kararları doğrultusunda “alternatif temiz yakıt kullanımına (doğalgaz, güneş enerjisi vb.) geçiş” kararı alındı.

İlimizde merkezi sistem ile ısınan ve yakıt olarak kömür kullanılan binalarda yakıt dönüşümleri, halkımızın konuya ilişkin duyarlılığı ve işbirliği neticesinde herhangi bir idari işlem uygulanmaksızın tamamlanmıştır.

Ayrıca sobalı evlerde üstten tutuşturmalı ve hava sızdırmaz soba kullanılması yönünde halkımız uyarılmaktadır.”

“239 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI”

“2020 yılında Müdürlüğümüzce yapılan denetimler neticesinde hava kirliliği konusunda toplam 239.021-TL idari para cezası uygulanmıştır.

2016/91 sayılı İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince, “İl Merkezinde zaruri kömür ve odun kullanan iş merkezleri, fırınlar, pideciler, lokanta vb. gibi işyerlerinin bacalarına, sulu filtre sisteminin kurdurulması” kararı alınmıştır. Bu konuda denetimler yapılmaktadır.

İlimiz merkezine yakın olan taş ocağı ve konkasör tesislerinin sürekli denetimleri yapılmakta, çalışmaları sırasında oluşabilecek tozu önlemeye yönelik tedbirleri almayan tesislere cezai işlem uygulanmaktadır.” (Haber Merkezi)