“Hava kirliliğinde önceki yıllara göre azalma yaşandı”

Çorum’da son yıllarda artan nüfus ve il merkezine göç ile birlikte yükselen kentleşme oranı ve buna bağlı olarak yerleşim birimlerinde ihtiyaç olan ısınma amaçlı katı yakıt kullanımından kaynaklı karbon monoksit, kükürt dioksit, azot dioksit, is ve kurum emisyonunun hava kirliliğinde önemli bir etken olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlimizin Coğrafi konumu ve yaşanan meteorolojik olaylar hava kalitesini olumsuz etkilemektedir. Tabii olaylar kontrolümüzde olmadığından hava kirliliğinin artışına veya azalmasına neden olabilmektedir. İlimiz merkezinde bulunan 3 adet hava kalitesi izleme istasyonu ile ilimizin hava kalitesi anlık olarak daimi şekilde izlenmektedir. Hava kalitesi izleme istasyonlarından ısınma kaynaklı, sanayi kaynaklı ve trafik kaynaklı hava kalitesi değerleri ayrı ayrı ölçülmektedir.

İlimizde yaşanan hava kirliliğinin en aza indirilmesi ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun bir hava kalitesine ulaşılması gayesiyle; 5 Mart 2020 tarih ve 2020/98 sayılı Çorum İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları doğrultusunda “alternatif temiz yakıt kullanımına (doğalgaz, güneş enerjisi vb.) geçiş” kararı ile ilgili olarak; ilimizde merkezi sistem ile ısınan ve yakıt olarak kömür kullanılan binalarda yakıt dönüşümleri, halkımızın konuya ilişkin duyarlılığı ve işbirliği neticesinde herhangi bir idari işlem uygulanmaksızın tamamlanmıştır.

Hava kirliliği kaynağı olarak tabir edilen çöl tozlarının taşınımı ve enverziyon oluşumu dışında ilimizde hava kirliliği değerlerinde önceki yıllara göre gözle görünür bir azalma görülmektedir.

Yakıt dönüşümü konusunda alınan İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda yakıt dönüşümlerinin 2020 yılı içerisinde tamamlanması ile birlikte mevzuatta sınır değeri 125 µg/m3 olarak belirtilen kükürtdioksit (SO2) kirliliği, hava kalitesi istasyonu verilerine göre 2019 yılı Aralık ayında 42 µg/m3 olarak, 2020 yılı Aralık ayında ise 17 µg/m3 olarak ölçülmüştür.

Böylece 2020-2021 ısınma döneminde, kömür kaynaklı oluşan kükürtdioksit (SO2) kirliliğinin bir önceki yılda oluşan kirlilik değeri seviyesinin yaklaşık üçte birine kadar düşürülmesi sağlanmıştır.

Konuya ilişkin denetimler Valiliğimiz talimatları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, hava kirliliğine neden olan tüm faaliyetler titizlikle takip edilmekte ve kirliliğe neden olan faaliyet sahiplerine gerekli uyarılar yapılmaktadır.” (Haber Merkezi)