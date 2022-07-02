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HATTUŞA’dan, Tekirdağ Saray’a Trakya’nın ilk ve tek termal tesisi
Trakya Bölgesi’nin ilk ve tek termal tesisi olan “Hattuşa Vacation Termal Club Saray”, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yarın saat 17.00’de yapılacak törenle hizmete açılacak.
Güncel 02.07.2022, 01:50
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Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan’ın yönetiminde Hattuşa Grubu’nun, Edremit Güre’deki Kuzey Ege’nin en büyük tesisi “Kazdağları”, Ankara Ayaş ve Hatay Erzin tesisleri, devre mülk ve devre tatil sistemiyle hizmete devam ediyor.
Yarın açılacak Tekirdağ Saray tesisinin dışında, Samsun Havza ve Bolu Göynük tesislerinin ise inşaatları sürüyor.
Jeotermal alanında Türkiye’nin önde gelen otoritesi M.Ali Doğan, Tekirdağ Saray termal tesislerinin yarınki açılışına, Saray Kaymakamı Adem Ünal ile Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş’in de katılacaklarını bildirdi.
(Haber Merkezi)
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