Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94103
ALTIN
246.627
DOLAR
5.7751
STERLİN
7.3270
EURO
6.5341

“Hattuşa’dan her yıl yeni şeyler öğreniyoruz”

Arkeoloji Bölümü ve Arkeoloji Kulübü iş birliğiyle düzenlenen “Boğazköy/Hattuşa Kazılarının Son Durumu” konulu konferans Fen-Edebiyat Fakültesi Abdulkadir Ozulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Hattuşa’dan her yıl yeni şeyler öğreniyoruz”

Arkeoloji Bölümü ve Arkeoloji Kulübü iş birliğiyle düzenlenen “Boğazköy/Hattuşa Kazılarının Son Durumu” konulu konferans Fen-Edebiyat Fakültesi Abdulkadir Ozulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:24
“Hattuşa’dan her yıl yeni şeyler öğreniyoruz”

Konferansa Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Sümeyra Şengül, Çorum Valiliği Proje Destek Ofisinden Ömer Arslan ve Dilek Bilgin, OKA Çorum Yatırım Destek Uzmanları, akademik personel ve öğrencilerin yanı sıra Çorum’un arkeolojik geçmişi ile yakından ilgilenenler katıldı.

Konferansın konuşmacısı Boğazköy/Hattuşa Kazıları Başkanı ve Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi Sorumlusu Prof. Dr. Andreas Schachner'in Hattuşa kazıları ile ilgili en güncel bilgileri paylaştığı programda, son dönem çalışmalarında hem Hitit Uygarlığı kültür katmanları hem de Hitit Uygarlığı tabakaları dışındaki daha geç döneme tarihlenen klasik dönemlere ait materyal bulgularına ve bunların Hattuşa’nın geçmişindeki rolüne değinildi. Hattuşa dışında kalan Yazılıkaya Açık Hava Kutsal Alanı’nda yürütülen konservasyon ve restorasyon çalışmaları konusunda da konuşan Dr. Schachner, Hattuşa’nın öğrettiği çok değerli arkeolojik bilgilere her yıl yenilerinin eklendiğini vurguladı.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Andreas Schachner, Vali Yardımcısı Recep Yüksel’e Hattuşa kenti ile ilgili yayımladığı son eseri olan “Hattusa Efsanevi Hitit İmparatorluğunun İzinde” adlı kitabını hediye etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Evde sağlık hizmeti personeline belge
Evde sağlık hizmeti personeline belge
Kavuncu ve Öcal’danMüftü Biçer’e kutlama
Kavuncu ve Öcal’danMüftü Biçer’e kutlama
Çevre Günü kutlanacak
Çevre Günü kutlanacak
Şoförler garajda bayramlaştı
Şoförler garajda bayramlaştı
Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Belediye’den yemek hizmet alım ihalesi
Belediye’den yemek hizmet alım ihalesi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim