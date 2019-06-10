“Hattuşa’dan her yıl yeni şeyler öğreniyoruz”

Konferansa Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Sümeyra Şengül, Çorum Valiliği Proje Destek Ofisinden Ömer Arslan ve Dilek Bilgin, OKA Çorum Yatırım Destek Uzmanları, akademik personel ve öğrencilerin yanı sıra Çorum’un arkeolojik geçmişi ile yakından ilgilenenler katıldı.

Konferansın konuşmacısı Boğazköy/Hattuşa Kazıları Başkanı ve Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi Sorumlusu Prof. Dr. Andreas Schachner'in Hattuşa kazıları ile ilgili en güncel bilgileri paylaştığı programda, son dönem çalışmalarında hem Hitit Uygarlığı kültür katmanları hem de Hitit Uygarlığı tabakaları dışındaki daha geç döneme tarihlenen klasik dönemlere ait materyal bulgularına ve bunların Hattuşa’nın geçmişindeki rolüne değinildi. Hattuşa dışında kalan Yazılıkaya Açık Hava Kutsal Alanı’nda yürütülen konservasyon ve restorasyon çalışmaları konusunda da konuşan Dr. Schachner, Hattuşa’nın öğrettiği çok değerli arkeolojik bilgilere her yıl yenilerinin eklendiğini vurguladı.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Andreas Schachner, Vali Yardımcısı Recep Yüksel’e Hattuşa kenti ile ilgili yayımladığı son eseri olan “Hattusa Efsanevi Hitit İmparatorluğunun İzinde” adlı kitabını hediye etti.

(Haber Merkezi)