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Hattuşa’da “foto safari” başlıyor

Güncel 20.09.2021, 20:40 20.09.2021, 19:55
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Hattuşa’da “foto safari” başlıyor

Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek hayata geçirdiği projeyle UNESCO'nun 17 kültürel mirasında foto safari turları başlıyor. Foto safari yapılacak kültürel miraslar arasında Boğazkale/Hattuşa da bulunuyor.
Safariye, ana unsurları görmek isteyenler ve fotoğraf tutkunları katılabilecek. Amatör ve profesyonel fotoğrafların yarışacağı projede birinci, ikinci ve üçüncülere para ödülü verilecek. (Haber Merkezi) 
 

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