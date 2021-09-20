Hattuşa’da “foto safari” başlıyor
Güncel 20.09.2021, 20:40 20.09.2021, 19:55
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Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek hayata geçirdiği projeyle UNESCO'nun 17 kültürel mirasında foto safari turları başlıyor. Foto safari yapılacak kültürel miraslar arasında Boğazkale/Hattuşa da bulunuyor.
Safariye, ana unsurları görmek isteyenler ve fotoğraf tutkunları katılabilecek. Amatör ve profesyonel fotoğrafların yarışacağı projede birinci, ikinci ve üçüncülere para ödülü verilecek. (Haber Merkezi)
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