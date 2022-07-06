Hattuşa Termal, Tekirdağ Saray’da

Trakya’nın ilk ve tek termal tesisi Hattuşa Saray Park’ın açılışına, Hattuşa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Emekli Vali, hemşehrimiz Murat Yıldırım, Ak Parti Saray İlçe Başkanı Samet Derviş, CHP Saray İlçe Başkanı Akın Aytaç, İYİ Parti Saray İlçe Başkanı Abdullah Ataman, Saadet Partisi Saray İlçe Başkanı Şaban Mısırlı, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal, 2009-2019 Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Saray İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya, Saray İlçe Emniyet Müdür Vekili Vahap Uyar, Saray İlçe Müftüsü Ercan Özelce, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan M. Ali Doğan, “Benim için her proje yeni bir heyecan, yeni bir coşku demek. Saray’daki termal proje ayrı bir heyecan katıyor benim heyecanıma. Çünkü, bundan 3 sene önce TBBM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un temelini attığı projeyi yarım bırakmak bize yakışmazdı. Bugün, layıkıyla yüzümüzün akıyla bu tesisi açıyoruz ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Burası 112 yatak kapasiteli, 2 termal havuzu, 2 hamamı, 2 saunası, kür banyoları ve günübirlikleriyle büyük bir tesis. Bu projenin yaklaşık maliyeti 10 milyon dolar. Bu termal tesis Saray’a değer katacak” dedi.



