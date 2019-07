“Hattuşa” fotoğraf maratonu sonuçlandı

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ile Dünya Belleği Listesi’nde bulunan Hitit Medeniyeti’nin Başkenti Hattuşa'nın tanıtımını hedefleyen “Hattuşa Barış Günleri” etkinliklerin en önemli ayaklarından birisi olan “Hattuşa Fotoğraf Maratonu”na ise ülkemizin çeşitli yerlerinden birçoğu ulusal yarışmalarda ödül almış 74 Fotoğraf Sanatçısı katıldı.

Yarışmaya katılan fotoğraf sanatçıları ilçenin tarihi ve turistik alanları, kültürel yapısı ve insan yaşamı ile doğal güzelliklerini kendi bakış açılarına göre fotoğrafladılar. Yarışmada toplamda 349 fotoğraf teslimi yapıldı. Yarışmanın Jürisinde ülkemizin önde gelen fotoğraf sanatçıları olan Cihan Karaca - (EFIAP/g Fotoğraf Sanatçısı), Emre Bostanoğlu - (EFIAP Fotoğraf Sanatçısı) Egemen Umut Şen - (AFIAP Fotoğraf Sanatçısı), Şükrü Ağbal - (Fotoğraf Sanatçısı) ve Erdal Baykara’dan - (Fotoğraf Sanatçısı) oluştu.

Yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonucunda 3 adet eşdeğer birincilik ödülüne her bir fotoğraf için 2 bin 500 TL, 3 adet mansiyona her bir fotoğraf için Bin TL, 1 adet hattuşa özel ödülüne Bin TL, 1 adet drone özel ödülüne Bin TL ve 30 adet Sergilime ödülüne ise 250,00 TL'şer para ödülü verildi.

Yapılan değerlendirme neticesinde; eşdeğer birincilik ödülleri, Berrin Karaman, Çınar Yüksel ve Uğur Bulut arasında paylaşıldı. Yarışmada ayrıca, Caner Başer, Elif Çakıcı, İsmail Daşgeldi Mansiyon, Murat Yanık Hattuşa Özel Ödülü ve Hayrullah Germeç ise Drone Özel Ödülü aldı.

30 ADET FOTOĞRAFA SERGİLEME ÖDÜLÜ

Jürinin yaptığı değerlendirme neticesinde ödül almaya hak kazanan fotoğraf sanatçılarına ödülleri Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman tarafından verildi. Kaymakam Ataman, ödül töreninde yaptığı açıklamada; “Hattuşa Foto Maratonu" fotoğraf yarışmasına ülkemizin çeşitli yerlerinden gelerek destek veren çok değerli fotoğraf sanatçılarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemizin tüm değerlerini sanatçı gözüyle fotoğraflayarak bizlere eşsiz bir arşiv kazandırmışlardır. Bu yıl ilkini yaptığımız Hattuşa Barış Günlerini her yıl her yıl eksikliklerimizi gidererek daha profesyonel ve daha kapsamlı olarak bu yarışmayı tekrarlamak niyetindeyiz. Hattuşa Barış Günlerinin en önemli ayağı olan Hattuşa Fotoğraf Maratonunu da geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemeyi planlıyoruz.

Ayrıca, bu sene yapılmış olan Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya layık görülen tüm fotoğraflarımızdan oluşan fotoğraf sergisini ise en kısa süre içerisinde İlçemiz ve ilimizde değişik mekânlarda açmayı planlıyoruz. Desteklerinden dolayı başta Valimiz Mustafa Çiftçi olmak üzere, ülkemizin çeşitli yerlerinden kalkıp ilçemize gelen değerli Jüri üyelerimize, fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf tutkunu katılımcılarımıza teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)