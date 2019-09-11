Hattuşa'da “Hitit Mahallesi” gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki kazı çalışmalarında tespit edilen "Hitit mahallesi"nin gün yüzüne çıkarılması için hummalı bir çalışma sürdürülüyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü adına çalışmaları yürüten kazı başkanı Doç. Dr. Andreas Schachner, Hattuşa'da 1906 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi adına başlatılan kazıların 113 yıldır devam ettiğini söyledi.

Ağustos ayında başlayan çalışmalarının devam ettiğini belirten Schachner, bu yıl kazının yanı sıra restorasyona da ağırlık verdiklerini anlattı.

Tarihi açıdan önemli bir yerleşim yeri olan Hattuşa'da ortaya çıkarılan eserlerin tarihe ışık tutacak nitelikte olduğuna dikkati çeken Schachner, gerek kazı alanında gerekse kazı evinde yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı.

“YENİ BİR BİNAYI ORTAYA ÇIKARIYORUZ”

Schachner, çalışmalar sırasında geçen yıl bir "Hitit mahallesine" rastladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Bu yılki çalışmalarımızı ağırlıklı olarak Hitit surlarının yanındaki, 'Aşağı Şehir' olarak bilinen bölgede yürütüyoruz. Bu alanda Hitit mahallesini açmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak buradaki yeni bir binayı ortaya çıkarıyoruz. Yangın geçirmiş, Asur Ticaret Koloni Çağı'na ait bir mimariyi irdeliyoruz. Burası, aslında Hititlerden önceki ve Hattuşa'da detaylı bilinmeyen bir dönem.”

Tarihsel süreci takip etmeye çalıştıklarını ifade eden Schachner, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Şehrin gelişimini, hangi binaların nerede olduğunu detaylandırmaya çalışıyoruz. Çalışmalar sonunda insanların mahalle içinde nasıl yaşadıklarını görme imkânımız var. Bunları da botanik örnekleri ve hayvan kemiklerini inceleyerek elde edebiliriz. Mahallenin ebatları çok geniş. Günümüzden 3 bin 500-4 bin yıl önceki bir zaman dilimine ait.”

“İLÇE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYORUZ”

Schachner, bin 200 nüfus ile Çorum'un en küçük ilçelerinden olan Boğazkale'deki Hitit başkenti Hattuşa'nın, yöre insanı için de gelir kapısı olduğuna dikkati çekti.

Kazı çalışmalarında 120 işçinin çalıştığını, ayrıca birçok ülkeden 35 personelin görev yaptığını aktaran Schachner, “Geçen yıl 105 işçi çalıştırmıştık. Bu yıl da 120 kişiye istihdam sağladık. İşçilere ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz. Kazıdan emekli olan işçiler var. Yıllar önce emekli olup hala burada çalışanlar var” ifadelerini kullandı.

Kazı başkanı Schachner, çalışmaların 15 Ekim'e kadar sürdürüleceğini bildirdi. (AA)