“Hattuşa, Çorum’un ayrılmaz bir parçası”

“Çorum marka bir kenttir. Bu markada en büyük etkenlerden birisi içinde barındırdığı Hitit medeniyeti ve onun görünen yüzleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva’dır. Bu bakımdan Hattuşa Çorum’un ayrılmaz bir parçasıdır” diyen Bağcı, Çorum’a marka değeri katan ikinci önemli etkenin ise, iş yapma kültürü ve sanayisi olduğunu söyledi.

Cahit Bağcı, “Kentler marka transfer yöntemleri ile markalaşamazlar. Kendi iç dinamikleri, yarattığı değerler ve ortaya koyduğu gelişmeler markalaşmayı sağlar. Komşumuzdaki son çaba ve niyet, son derece anlamsız ve beyhudedir. Çorum’a hep beraber sahip çıkacağız.” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)