Hattuşa, atlı gösterilerle renklendi 

Binicilik meraklısı 160 konuk, üç gün boyunca Boğazkale’de turizmin yüz akı Aşıkoğlu Tesisleri’nde ağırlandı. Yine 130 at da Aşıkoğlu’nda konakladı. Tesisin sahibi Cengiz Aşıkoğlu, böylesine renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Konuklarımızın da sunduğumuz hizmetten memnun kaldıklarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Yurdun dört bir yanından gelen binicilik meraklısı Boğazkale’de Aşıkoğlu Turistik Tesisleri önünde…

(Haber Merkezi)