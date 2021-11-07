Hattuşa, atlı gösterilerle renklendi
Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa, atlı gösterilerle muhteşem bir atmosfer yaşadı. Çorum Valiliği’nin ve Çorum Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlenen “Ride 4 Hittite” organizasyonu, Cumartesi günü atların Alacahöyük’ten Boğazkale’ye gelişi ile başladı. Akşam, Hattuşa’da atlı gezintiler gerçekleştirildi. Dün de Hitit Yolu izlendi.
Güncel 07.11.2021, 20:56
10
Binicilik meraklısı 160 konuk, üç gün boyunca Boğazkale’de turizmin yüz akı Aşıkoğlu Tesisleri’nde ağırlandı. Yine 130 at da Aşıkoğlu’nda konakladı. Tesisin sahibi Cengiz Aşıkoğlu, böylesine renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Konuklarımızın da sunduğumuz hizmetten memnun kaldıklarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
Yurdun dört bir yanından gelen binicilik meraklısı Boğazkale’de Aşıkoğlu Turistik Tesisleri önünde…
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
|22
|4. West Ham
|10
|20
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|27
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|12
|14
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|12
|10
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6