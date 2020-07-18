Hattu ve şili çocuklarla buluştu

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında tüm tedbirlerin alındığı oyun öncesi tiyatroya gelenleri girişte el dezenfektanlı bir robot karşıladı. Bir astronot ve robot arkadaşının maceralarını anlatan 40 dakikalık oyunda çocuklar dans edip eğlendi.

Türkiye’de pandemi süreci kapsamında kapalı olan tiyatrolar 1 Temmuz’da yeniden kapılarını seyirciye açtı. Çorum’da yeni sezonun ilk oyununu ise Tiyatro Dördüncü Duvar’ın “çocuk oyunları” ekibi dün sahneledi. Mart ayında üç seans kapalı gişe oynanan “Hattu ile Şili / Bir Uzay Macerası” isimli oyun yeniden Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda miniklerle buluştu.

Bir astronot ve robot arkadaşının maceralarını anlatan 40 dakikalık oyunu izlemeye aileleriyle birlikte gelen çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Pandemi süreci ile ilgili tedbirlerin alındığı ve 418 kişilik salonda sadece 100 çocuğun yer aldığı oyun sonunda çocuklar, robot ve astronotla günün anısına bol bol fotoğraf çekildi.

Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, oyun sonunda yaptığı kısa değerlendirmede sahnede yeniden çocuklarla buluştukları için mutlu olduklarını kaydetti.