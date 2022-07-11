Hatırlatma dozu için randevular açıldı

E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alabilecek. 3 doz Biontech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.

Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac'tan biri tercih edilebilecek.

BAKAN KOCA NE SÖYLEMİŞTİ?

Koronavirüs yeniden gündeme gelmeye başladığına, Omicron varyantına bağlı vakaların, başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkat çeken Koca, Türkiye'nin, sorunu alt etmekte tecrübe sahibi olduğunu vurgulamıştı.

Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde koronavirüs aşısının etkisinin azaldığını belirten Koca, "Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez" demişti.

