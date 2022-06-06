Hatimle Teravih Namazı kıldıran din görevlilerine belge
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mübarek Ramazan Ayında ilimizdeki camilerde Hatimli Namaz kıldıran din görevlilerine başarı belgesi verdi.
Güncel 06.06.2022, 22:39
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Çorum İl Müftülüğü’nde düzenlenen programda Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü yardımcıları, şube müdürleri ile çok sayıda din görevlisi katıldı.
Ramazan ayında ilimizdeki camilerde hatimle teravih namazı kıldıran din görevlileri ile biraraya gelen Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, onlara Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.
İl Müftülüğü de başarılı din görevlilerine çeşitli hediyeler takdim etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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