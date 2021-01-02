Hatem Deveci vefat etti

Rahatsızlığından dolayı bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Servisi’nde tedavi gören ve yoğun bakıma alınan Hatem Deveci, önceki gün kurtarılamayarak hayata veda etti.

Hatem Deveci’nin vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumenin cenazesi bugün saat 11.00’de Kızılpınar Köyü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)