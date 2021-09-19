Hatalı park, trafiği alt üst etti

Çorum, Saat Kulesi civarında aracını yanlış park eden sürücü, uzun süre trafiğin aksamasına neden oldu. Olay, Hürriyet Parkı yanında Halk Bankası önünde meydana geldi. 07 K 0703 plakalı araç sürücüsü aracını hatalı park etti. Aracın hatalı park edilmesinden dolayı otobüsler ve araçlar yoldan geçmekte zorlanırken, trafik yaklaşık 1 saat aksadı. Durumun Emniyet’e bildirilmesinin ardından olay yerine gelen İl Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri aracın fotoğrafını çekerek, cezai işlem uyguladı. Araç çekiciyle kaldırılırken, trafik kısa sürede normale döndü.

(Ömür SOYTEMİZ)

