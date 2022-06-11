“Hastaneyle övünenler içinde doktor bırakmadı”

Çabuk, siyasilerin Çorum’a ve bölgeye hizmet edeceği ve başka illere artık hasta gönderilmeyeceği beyanları ile yaptırılan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların ve hizmet almak isteyen yurttaşların çilesinin bitmek bilmediğini kaydetti.

Bu çilenin en temel sebebinin Cumhurbaşkanı’nın çıkışı ile gözler önünde akıllara kazınan ‘gidiyorlarsa gitsinler’ ifadesi olduğunu belirten Çabuk, sağlık emekçilerine gerekli değerin verilmediğini dile getirdi.

Hastanede hasta kapasitesine göre çoğu alanda doktor sayısının yetersiz olduğunu, polikliniklerde hasta sayısının fazla olması nedeniyle doktorların çalışma saatleri ve koşullarında zorluklar yaşandığını söyleyen Çabuk, “Doktorlarımıza kapasite üstü yükleniliyor. Doktorlarımızın, genç doktor adaylarımızı eğitmek için sorumlukları var. Bunu yaparken polikliniklerin aksaması ve ameliyat günleri çoğu zaman poliklinik yapamamaları büyük bir etken. Döner sermaye paylarından büyük kesintiler yapıldığı ve yönetimsel baskılar ve mobbingler nedeniyle gelen doktorların fazla zaman geçmeden özel hastanelere transfer olduklarını söyleyebiliriz.

Bu ve benzeri sebeplerden, Çorum’da birçok alanda doktor sıkıntısı çekilmeye devam etmektedir” dedi.

Buna bağlı mevcut durumdan doğan hasta çilesinin ise ikinci irdeleme konusu olduğunu kaydeden Çabuk, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Halk, muayene sırası için poliklinik önünde nöbet tutmaya devam etmekte. MHRS sisteminden randevu alamayan vatandaşlarımız, sabah mesai saatinden önce poliklinik önlerinde randevu alabilmek için uzun kuyruklar oluşturmaktadır. Bu kuyruklarda randevu almaya çalışan vatandaşımızla karşı karşıya bırakılan çalışanların sekreteryanın verdiği mücadele azmi görmezden gelinerek hastanede uygulanan mobbing ve baskılarla toplam kalite hedeflerine ulaşılmaya çalışılıyor.

MHRS sistemi üzerinden ortopedi, plastik cerrahi gibi bölümlere randevu alınamadığı ve sekreteryadan sıra istendiğinde doktorun randevu verebildiği gibi cevaplar alınabiliyor. İnternet üzerinden ve 182'yi arayarak randevu alabilmenin neredeyse imkânsız olduğu, hastanenin yataklı yoğun bölümlerinde yer olmadığından hastaların ilaçlarla evlerine gönderildiği, sarf malzemelerin yeteri kadar ilgili birimlere verilmemesi, ameliyathanelerdeki yoğunluk nedeniyle poliklinik sırası takip edilmeden üst yönetim ve siyasi taleplerle vatandaşın sırasının önüne geçilmesi, hastaların asistanlar tarafından koordine edilmeye çalışılması, uzmanların whatsapp grupları üzerinden hizmet vermeye çırpınması gibi birçok konu tespitlerimiz içerisinde yer almaktadır.

Toplumu oluşturan her bireyin sağlık hizmetlerine eşit şekilde ve ihtiyaç duyduğu her zaman yeteri kadar erişebilmesi bireylerin refahlarına ve beşeri sermayenin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Bölgede sağlıkla ilgili yaşanan sorunlar Türkiye’ye paralellik göstermektedir.

Çorum halkının büyük bir sıkıntı yaşadığı ve çözüm beklediğini bildirmek, görmezden gelenleri, çözümler ve alternatifler üretmek için göreve davet etmek memleket sevdalısı her birey gibi biz siyasilerinden en kutsal görevleri arasındadır.” (Haber Merkezi)

